Petrol 42 doları aştı

Koronavirüs döneminde ekonomik aktiviteler oldukça olumsuz bir şekilde etkilendi.Petrol piyasası da virüsün etkilerinden kendini koruyamadı. Mart başında 50 doların üzerinde seyreden brent petrolün varil fiyatı virüsün dünya genelinde hızla yayılması ile birlikte 20 dolar seviyelerine kadar geriledi. Hatta nisan sonunda ABD tipi ham petrol kağıt üstünde eksi 37.6 dolar seviyelerini gördü.

40 DOLARIN ÜZERİNDE

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ana sebepleri üretim konusundaki anlaşmazlık ve tabebin hızla zayıflaması oldu. Geldiğimiz noktada üretici ülkelerin talebi kısma konusundaki geldikleri nokta ve belirsizliğin kısmen giderilmiş olması fiyatları hızla yukarı çekti. Artan taleple petrol 42.80 doları gördü.

UZUN SOLUKLU YÜKSELİŞ

Brent petrol üst üste altı hafta yükselip ve mayıs 2018’den beri en uzun haftalık yükseliş serisini gerçekleştirirken martın ilk haftasındaki seviyeleri yakaladı. Bunda en önemli faktör uçakların yeniden havalanması, denizlerdeki yük trafiğinin hareketlenmesi ve kentlerdeki trafik yoğunluğunun artması oldu.

‘DEPOLARI UCUZKEN DOLDURDUK’

Petrol fiyatlarının düşük olduğu dönemde Türkiye’nin depolarını mümkün mertebe doldurmaya çalıştığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yüzde 90’lar seviyesinde bir doluluk oranı yakalamış olduk. Petrol fiyatları böyle devam edecek mi? Bu sorunun cevabını vermek zor. Ancak çok kısa sürede eskiye dönmeyecektir. Bu yıl içerisinde fiyatların çok yükselmeyeceğini öngörüyoruz” dedi.

Doğu Akdeniz’de 6 sondaj yapıldığını ve 7’nci sondaja devam edildiğini belirten Dönmez, “TPAO, sondaj faaliyetleri için ilave 7 petrol sahası için başvuruda bulundu. 3-4 ay içinde TPAO faaliyete başlayacak. Yaklaşık 20 yıldır Libya’da petrol arama faaliyetimiz var” dedi.

AKARYAKITA YANSIDI

Petroldeki tarihi düşüş bir süre kademeli olarak akaryakıt fiyatlarına da yansımıştı. Bazen haftada 3 indirim bile yapıldığı oluyordu. Ancak bu sürede kayıplarını telafi eden petrol akaryakıt fiyatlarının da tekrar yükselmesine neden oldu. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 37, motorinde 32 kuruş zam yapıldı.