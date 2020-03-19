Petrol 2002’den bu yana ilk kez 25 doların altında

Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta petrol devlerinin üretim konusundaki anlaşmazlığı sonrasında tarihi düşüş yaşayarak 30 dolara gerilemişti. Petrol fiyatları şimdi de koronavirüsün küresel ekonomiyi etkisi altına alması ile aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor. Dün brent petrol gün içinde 26.28 dolara kadar gerilerken Batı Teksas petrolü de (WTI) 2002 yılından bu yana ilk kez varil başına 25 dolar seviyesinin altına düştü. WTI 2.05 dolar düşerek varil başına 24.42 dolara indi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş aynı zamanda akaryakıta da yansımaya devam ediyor. Son olarak bugün motorinin litre fiyatına 27 kuruşluk bir indirim yapılırken motorindeki toplam indirim miktarı da böylece 83 kuruşa ulaşmış oldu. Benzinin litresine son bir haftada 1 lira 29 kuruşluk indirim yapılmıştı.