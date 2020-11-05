Petkim bilançosunu açıkladı

Petkim, sektörel ve global çapta yaşanan tüm zorluklara karşın üçüncü çeyrekte de 2020 yılının başında belirlediği bütçe hedefleriyle uyumlu performansını sürdürdü. Kârlılığını ikinci çeyreğe göre yüzde 114, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 36 artıran şirket, ilk üç çeyrekteki operasyonlardan 1,7 milyar TL nakit akışı sağlayarak likidite pozisyonunu daha da güçlendirdi.



‘ÜRÜN FİYATLARININ YÜZDE 25 DÜŞTÜĞÜ BİR DÖNEMDE KÂRLILIK ARTTI’

Petkim’in 2020 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, petrokimya sektörünün Kovid-19 salgını sırasında da yoğunluğunu kaybetmediğine işaret ederek, “Petrokimyasal hammaddelere olan talep diğer sektörlere göre daha az etkilendi. Örneğin, özellikle başta ambalaj sektörü ve medikal ürünlerde olmak üzere birçok alanda kullanılan termoplastik ürünlere talep çok sınırlı bir şekilde etkilendi. Petkim olarak pandemi öncesinde planladığımız satış hedeflerimize salgın koşullarına rağmen ulaştık. 2020 yılının dokuz aylık döneminde pandemi ve global koşulların etkisiyle ürün fiyatlarında yüzde 25 düşüş olmasına karşın, geçen yılın aynı dönemine göre kârımız yüzde 36 artarak 311 milyon TL seviyesine ulaştı” dedi.

TOPLAM SATIŞLARIN YÜZDE 29’U PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİN TİCARETİNDEN GELDİ

Pandemi gölgesinde geçen yılın ilk dokuz ayında kendi ürettikleri ürünlerin yanı sıra toplam satışlarının yüzde 29’unu oluşturan petrokimyasal ürünlerin ticaretinde de oldukça iyi rakamlara ulaştıklarına ve böylelikle Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına katkı sağladıklarına dikkat çeken Mammadov, şöyle devam etti: “Petkim’in gösterdiği yüksek performansta; dijital yatırımlarımıza bağlı olarak üretim süreçlerinin geliştirilmesi ile sağladığımız verimliliğin yanı sıra doğru fiyatlama ve operasyonel masraflarımızın optimize edilmesi de etkili oldu. Yine etkin bakım programları sayesinde çalışma gün sayısını en üst seviyelere çıkarmayı başardık. Bu arada dünya genelinde ticaretin aksadığı bir dönemde Petkim, ihtiyacı olan ana hammaddesi naftayı STAR Rafineri’den kesintisiz ve yüksek kalitede temin etmeye devam etti. STAR Rafineri ile sağlanan bu sinerji ile pandemi döneminde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu petrokimya ürünlerini kesintisiz olarak üretebildik.”