Pet şişeden binlerce çamaşır makinesi

Arçelik’in yeni sloganı Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun ve Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi tarafından duyuruldu. Buna göre Arçelik, sloganını ‘iyiliği aşkla tasarlar’a dönüştürdü.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Arçelik toplantısında ayrıca sürdürülebilir teknolojileri de paylaşıldı. Açıklamada çamaşır makinelerinin kazanlarında dönüştürülmüş pet şişe kullanıldığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi: “2019 yılında 215 bin adet PET TUB kullanımlı makine üretildi. 8 bin adet pet kazanlı Arçelik marka çamaşır makinesi ürettik. Mısır nişastası ve şeker kamışı gibi doğal malzemelerden üretilen hammaddelerden geliştirdiğimiz dayanıklı plastik parçaları buzdolaplarında kullanıyoruz. Yumurta kabuklarını, biyolojik hammaddelerden üretilen plastikler ile bir araya getirip yüzde 100 biyolojik içerikli buzdolabı yumurtalıkları üretiyoruz. Atık balık ağlarını beyaz eşyalarda kullanıyoruz. Geri dönüştürülmüş plastikler kullanarak elektrik süpürgeleri üretiyoruz.”

İYİ-GE PLATFORMU

Paylaşılan bilgilere göre Arçelik, yeni marka yolunda önemli bir platform oluşturuyor. Buna göre. Arçelik çalışanları ile şirket çalışanı olmayan alanında uzman kişileri ve disiplinleri bir araya getirerek bir ortak akıl platformu olan “İYİ-GE”yi hayata geçiriyor. İYİ-GE platformu sorumlu üretim ve tüketim odağında fikir ve önerileri geliştirerek, Arçelik’in Ar-Ge’sine daha iyi bir gelecek için ürünler, hizmetler, projeler geliştirilmesinde katkıda bulunacak.