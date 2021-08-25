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Ekonomi
Haber Giriş: 25.08.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Personel hizmeti alınacak

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Personel hizmeti alınacak

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Hizmet Binası, Yenimahalle Ek Hizmet Binası ve tesisleri ile işletme, irtibat büro ve bölge müdürlüğü binaları temizliği, depolardaki yükleme-boşaltma ve nitelikli işçi hizmet alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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