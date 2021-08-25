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Personel hizmeti alınacak
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Hizmet Binası, Yenimahalle Ek Hizmet Binası ve tesisleri ile işletme, irtibat büro ve bölge müdürlüğü binaları temizliği, depolardaki yükleme-boşaltma ve nitelikli işçi hizmet alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
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