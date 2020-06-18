Pernod Ricard büyüme hedeflerinin süreceğini açıkladı; Türkiye’ye yatırım yapan kazanıyor

Pernod Ricard, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay, şirketin Türkiye’de yatırımlarını sürdüreceğini ve büyüme hedefini koruduğunu söyledi. Korona salgını sonrası pazarı değerlendiren Tümay, “Ülkemiz krizlerden hızlı çıkma konusunda oldukça tecrübeli. Bu krizi de ülke olarak fırsata çevirip eskisinden de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

Alkollü içecekte dünyanın dev şirketleri arasında yer alan Pernod Ricard’ın Türkiye sorumlusu Tümay, kişi başına turizm geliri konusunda da “Hedefimiz Türkiye’de yeme içme kültürü ile turizmin gelişmesine ve kişi başı turizm gelirinin artmasına destek olmak” diye konuştu.

TALEPTE BULUNMADIK

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs dönemini de değerlendiren Tümay, “İş hacmimiz ev tüketiminde arttı. Dışarıda tüketim, turizm kanalı, KKTC ve duty free tarafında daraldı. Toplamda ciddi daralma yaşadık” dedi. Tümay, şunları kaydetti: “İşimizin küçülmesine ve bazı faaliyetlerimizi durdurmamıza rağmen devlet tarafından sağlanan destekler konusunda hiçbir talepte bulunmayı düşünmedik. Bizden daha fazla ihtiyaç duyanların kullanmasının daha doğru olacağını düşündük. Türkiye pandemi ile mücadele başarısına imza attı. Biz de ülkemizin “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına bağışta bulunduk.”

DEĞERİ 50 MİLYAR DOLAR

Pernod Ricard’ın alanında dünyanın ikinci büyüğü olduğunu kaydeden Tümay, şöyle devam etti: “Şirketin değeri 50 milyar dolar. Cirosu 9 milyar dolar düzeyinde. Türkiye’den grubun 18 ülkedeki işlerini yönetiyorum. 2004 yılında TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) kurulduğunda Türkiye’deki viski tüketimi yıllık 2 milyon litreydi. 16 yılda 10 milyon litreye çıkmış oldu. Bizim şirket içini dünyada birinci pazarımız Çin, ikincisi Türkiye, 3’üncüsü de ABD idi. Ülkemizde viski tüketimi 10 milyon litreye çıkarken, Çin’de yüzde 5 düştü. Böylece Türkiye, bizim 12 yıllık viskimizin en çok satıldığı ülke konumuna yükseldi.”

TÜRKİYE PROJE FABRİKASI

Selçuk Tümay, Türkiye’nin Fransız dev için “proje fabrikası” niteliği taşıdığına işaret ederek, “Dijital satış ve saha uygulamaları konusunda birçok önemli projeyi ilk önce Türkiye’de hayata geçirip daha sonra diğer ülkelere ihraç ediyoruz” diye konuştu. Selçuk Tümay, Türkiye’nin insan kaynağı konusundaki gücüne işaret ederek, “Türkiye’de yetişen arkadaşlarımız grubumuzun global birimlerinde önemli görevler alıyor. Son bir yılda Türkiye’deki satış direktörü arkadaşımız Fadıl Taşgın, Pernod Ricard Avusturya Genel Müdürü oldu. İnsan kaynakları direktörümüz de EMEA-LATAM bölgesinin yetenek geliştirme direktörlüğüne atandı. Dolayısıyla bu konuda ufuk açık.”