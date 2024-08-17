Peribacalarına ‘reklam’ tahribatı

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Firmaya 2 milyon TL tutarında ceza kesilirken, firma yetkilileri hakkında hukuki işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFÇILAR FARK ETTİ

Kapadokya’daki Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi’nde peribacalarının duvarları iddiaya göre, bir tekstil firmasının bölgede yapacağı reklam filmi için kimyasal yapıştırıcılar ile elyafla kaplandı. Bölgeye gelen fotoğraf sanatçılarının durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine peribacalarının olduğu bölgeye jandarma ve Nevşehir Alan Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, doğaya ve peribacalarına zarar verildiği gerekçesiyle ‘doğal yapıyı tahrip etmekten’ inceleme başlattı.

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Zarar verilen alan, dün sabah saatlerinde Kapadokya Alan Başkanlığı ile Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Firmaya 2 milyon TL tutarında ceza kesilirken, firma yetkilileri hakkında hukuki işlem başlatıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki alanın korunması adına gerekli tüm önlemlerin alındığını açıklayan Kapadokya Alan Başkanlığı, Göreme Vadisi’nin bu tür olumsuz eylemlerden korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gereken tüm çalışmalar takip edileceği belirtildi.