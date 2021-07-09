Perakendede yeni oyuncu

Çok sayıda sektörde olduğu gibi enerji alanında faaliyet gösteren şirketler de gelişen ve değişen pazar dinamiklerine göre kendilerini yeni bir noktaya konumlandırıyor. Bu konumlandırmada teknoloji, tüketici davranışları ve sürdürülebilirlik gibi etkenler önemli rol oynuyor. Akaryakıt sektörünün de yeni bir kimlik kazanmaya başladığını söyleyen Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, “Değişim salgından önce başlamıştı. Ancak bu süreci daha da hızlandırdı. Özellikle istasyonların market bölümleri bu dönemde çok güçlendi. Çok yakında bu anlamda farklı uygulamaları da göreceğiz. İstasyonlar perakende de önemli bir konuma gelecek” diye konuştu.

YÜZDE 20’YE ÇIKTI

Pandemi öncesinde istasyonlar içerisinde market alışverişlerinin payının yüzde 3 civarında olduğunu belirten Ağca, “Bu şimdi yüzde 20 seviyesine kadar geldi. Marketlerde satılan ürünlerde değişimler oldu. Salgın öncesinde sıcak pastane ürünleri ilgi görürken şimdi paketli yiyecekler öne çıkıyor. Ama asıl hareket hijyen ürün gruplarında oldu. Bakım ürünleri ve kahve de cirolara ciddi etki etti. Artık alanında bilinen markaların çoğu istasyonlarda kendini gösteriyor. Biz de buna dikkat ediyoruz. İstasyonlar perakendenin uğrak noktası haline geliyor. Gidiş perakendede bir oyuncu olmayı gösteriyor” diye konuştu.

İSTASYONDAN EVE TESLİM DÖNEMİ

Yeni nesil market uygulamalarına istasyon ağını da dahil etmek istediklerini anlatan Ağca, “Bizim marketlerimiz 24 saat açık. Market uygulamalarının 24 saat kullanabileceği noktalar. Bu özelliğimizi kullanmak istiyoruz. Marketlerden eve teslimat yapacağız” dedi. İstasyonları birer kargo teslim noktasına dönüştürmek için ilk adımları attıklarını aktaran Ağca, “Verdiğiniz siparişi istasyona isteyebileceksiniz. Siz işten eve geçerken istasyondan alabileceksiniz. Bunun yanında mobil uygulamadan kahve siparişi verip arabadan inmeden, sıraya girmeden kahve satışı da yakında başlayacak. Yurtdışında olan uygulamayı biz de tüketiciye sunacağız” şeklinde konuştu.

MASLAK’TA ORTALAMA 200 TL

PETROL fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilendiklerini söyleyen Cüneyt Ağca, “Burada hedge mekanizmalarını kullanıyoruz. Fiyatların düştüğü dönemlerde tüketicilerin talebi daha fazla oluyor. Yükseldiğinde azalıyor” dedi. Bayram ve tatil dönemlerinde ciddi bir hareketin oluştuğunu belirten Ağca, “Tüketici alışkanlıkları bölgesel farklılıklar gösteriyor. Maslak’ta ortalama 200 lira iken bu, şehrin dışına doğru 100 liralara düşüyor” diye konuştu. Ağca, müşteri için istasyonlardaki hijyen standardının yüksek olmasının da önemli bir tercih unsuru olduğunun altını çizdi.

KAHVE FARKLI HAREKET KATTI İSTASYONLARA

ciddi bir hareket katan diğer unsurun da kahve satışı olduğunu dile getiren Cüneyt Ağca, “Biz Opet olarak 3 yıl önce marketlerimizi yenilemiştik. Bu yenilikle beraber çok sayıda marka ve ürün grubu da marketlerimize girdi. Ama kahve satışı çok hızlı büyüyor. Şu an market alışverişinin yüzde 8’ini kahve satışları oluşturuyor. Cirolara da etki ediyor. Artık kahve molası alışkanlığı oluşmaya başladı. Bu da farklı bir ekonomik hareketlilik katıyor” ifadelerini kullandı.

ŞEBEKE SORUNU

Elektrikli araçlardaki her gelişmeyi yakından izlediklerini söyleyen Cüneyt Ağca, “Akaryakıtta zaman içerisinde bir değişim olacak. Burada hızlı şarj noktalarının konumlanması da çok önemli ancak ciddi bir şebeke yatırımı gerekiyor. Bu yatırımı kimin yapacağı da belli değil. Türkiye dünyaya göre biraz daha yavaş ama gelişmeler oldukça bir hızlanma olacaktır. Çok az şarj noktası var. Belirsizlik süreci yavaşlatıyor. Ayrıca elektrikli araçların kullandığı elektriği üreten kaynakların da yeşil enerji olması gerekiyor. Yoksa karbon salınımını azaltamayız” dedi.



KADIN ETKİSİ

Yaklaşık 3 yıl önce başladıkları proje ile istasyonlarda kadın çalışan sayısına ağırlık verdiklerini belirten Cüneyt Ağca, “Market içinde ve akaryakıt satışında mutlaka bir kadın personel çalıştırıyoruz. Kadınların sahada olması çok önemli. Bu işi de çok iyi yapıyorlar. Diğer çalışanlara da güzel örnek oluyorlar” diye konuştu.

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