Perakendede cirolar yükseliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs perakende sektöründe de önemli kayıplara neden oldu.

Alınan önlemler ve normalleşme adımlarıyla birlikte ekim ayında toparlanma başladı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ekim ayında AVM mağazalarında geçen yılın cirosunun yüzde 80 ve üzerini yakalayan BMD üyesi firmaların yüzde 58’e ulaştığını belirterek, “Perakendenin yüzde 60’ı ciroyu toparladı, yüzde 40’ında ise salgın sıkıntısı sürüyor” dedi.

MORALLAR DÜZELDİ

BMD’den yapılan açıklamada, BMD üyeleri arasında yapılan anketle ortaya çıkan organize perakende sektörünün aylık sonuçları paylaşıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Öncel “Ekim ayı anketini dernek çatısı altındaki 424 markadan 342’sini bünyesinde barındıran 64’ü hazır giyim, 24’ü ayakkabı olmak üzere toplam 133 üye firmanın katılımı ile gerçekleştirdik. Ankete göre, ekim ayı cirolarında eylüle göre ciddi bir toparlanma gözlemledik. Sonuçlar moralimizi biraz olsun yükseltmekle birlikte ‘kritik eşik’ olarak gördüğümüz yüzde 80 ciroyu yakalayamayan mağazalar için tehlike çanları çalıyor” diye konuştu.

E-TİCARET YÜKSELİYOR



Eylülde AVM mağazalarında geçen yılın cirosunun yüzde 80 ve üzerini yakalayan üye oranının yüzde 38 olduğunu hatırlatan Öncel, bunun ekimde yüzde 58’e ulaştığını bildirdi. Önceki ay ile kıyaslandığında ekim cirolarında kayda değer bir yükselme olduğunu vurgulayan Öncel, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ciro için ‘kritik eşik’ olarak gördüğümüz yüzde 80’in üzerine çıkan üyelerimizin sayısındaki artış bizim için olumlu bir gelişme. e-ticarette de salgınla birlikte başlayan yükseliş trendi devam ediyor. Üye firmalarımızın yüzde 56’sının e-ticaret cirosunda geçen yıla göre yüzde 100 ve üzerinde, yüzde 20’sinin ise yüzde 200’ün üzerinde artış yakalaması dikkat çekiyor.



Sonuçlar moralimizi yükseltmekle birlikte üyelerimizin yüzde 38’inin AVM mağazalarında, yüzde 29’unun ise cadde mağazalarında hala yüzde 80 ciroyu yakalayamadıkları görülüyor. Bir başka ifade ile organize perakendenin yaklaşık yüzde 40’ında sıkıntı devam ediyor.

Oysa enflasyon ve maliyet artışlarını dikkate aldığımızda mağaza cirolarında geçen yıla göre en az yüzde 15 artış olması gerekirdi. Bu hesapla yüzde 80 ciroya ulaşan bir mağazanın gerçekte yüzde 35’lik bir kaybı olduğunu görüyoruz.”