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Perakendede cirolar yükseldi

#Perakende#Sinan Öncel#Yemek Ücreti
Perakendede cirolar yükseldi

Perakende sektöründe ocak ayında tahminlerin üzerinde daralan cirolar, yılın ilk çeyreği bitmeden büyük ölçüde toparlandı.

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Bünyesinde Türkiye’nin önde gelen 454 markasını bulunduran Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) üyeleri arasında yaptığı ankete göre, mart ayında cirolar şubata göre ortalama yüzde 30 artış gösterdi. BMD Başkanı Sinan Öncel, mart ayı ile birlikte pandemidede de iki yılı geride bıraktıklarını hatırlattı. Cirolardaki artışa rağmen markaların adet satışlarında henüz pandemi öncesindeki rakamlara ulaşamadığının altını çizen Öncel, şöyle devam etti: “Cirolardaki artışın iki temel nedeni var. Birincisi maliyetlere bağlı olarak fiyatlar artıyor. İkincisi ise turist alışverişi. TL değer kaybettiği için Türkiye’de fiyatlar yabancılar açısından çok cazip. Mart ayının sonuçlarını henüz bilmiyoruz ama ilk iki ayda ülkemizi ziyaret eden turist sayı geçen yıla göre yüzde 169 artarak 2 milyon 823 bine ulaştı. Gözlemlerimiz ve turistlerin ziyaret ettiği mağazalarda elde edilen cirolar, martta da yabancıların yoğun alışveriş yaptığını gösteriyor. Diğer taraftan son üç ayda tüketici fiyatları kümülatif olarak yüzde 23 arttı.”

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GÖZLER TURİSTLERDE

Hazır giyim ve ayakkabı kategorileri başta olmak üzere markaların piyasa koşulları nedeniyle maliyetleri fiyatlara yansıtmadığına dikkat çeken Öncel, “Mart ayı itibarı ile ÜFE ve TÜFE arasındaki fark yüzde 53.8’e ulaşmış bulunuyor. Bu durum bir yandan kârsızlığı getirirken diğer taraftan önümüzdeki aylar için fiyat artışı riskini barındırıyor. Tablo özellikle sabit ve dar gelirli yerli tüketicinin alım gücünün önümüzdeki aylarda zayıflayacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu yıl markalarımız açısından turist alışverişi hayati önem taşıyor. Son yıllarda Türkiye’de kartlı harcamalarda yabancıların payı yüzde 8 düzeyindeydi. Bu yıl yüzde 10’un üzerine çıkabileceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

‘GIDA YARDIMI VERGİDEN MUAF OLMALI’

Sinan Öncel, markaların bir yandan maliyetleri fiyatlara yansıtmamak için kârlarından fedakârlık ederken diğer taraftan da çalışanların özellikle gıdaya erişimlerini kolaylaştırmak için çözüm yolları aradıklarını belirtti. Personelin haklı olarak yemek ücretlerinin azlığından şikâyet ettiğini belirten Öncel, “Günlük yemek ücretinin halen 36.72 TL’lik bölümü vergiden muaf tutuluyor. Bu tutarın en az 60 TL’ye çıkarılması hem çalışanlarımızı hem de firmalarımızı rahatlatacak. Ayrıca yıl içinde firmaların personele yaptığı gıda desteklerinin de vergiden muaf tutulması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

 

 

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#Perakende#Sinan Öncel#Yemek Ücreti

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