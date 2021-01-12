Perakendeciler ‘ekonomik aşı’ bekliyor

Çok acil ‘ekonomik aşı’ yapılmaması halinde yakın gelecekte birçok markanın kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını vurgulayan Öncel, olağanüstü bir süreçten geçtiklerini, perakendenin sorununun normal dönemin şartları ve kurallarıyla çözülemeyeceğini bildirdi. ‘BMD Aralık 2020 Anketi’ne göre, Türkiye’de market, elektronik ve mobilya gibi sınırlı birkaç kategori dışında perakende ciroları ortalamada 2019’un yüzde 60’ına ancak ulaşabildi. Bazı kategoriler için ‘yılın kurtarıcısı’ olarak görülen aralık ayında ise sektör ortalamada yüzde 50 ciroyu zor yakaladı.

Aralıkta AVM mağazalarının yüzde 66’sı, yılın son ayında yüzde 60 cironun altında kalırken, kolay ulaşıma rağmen cadde mağazalarının yüzde 71’i, yüzde 80 ciroyu yakalayamadı. BMD üyelerinin yüzde 55’i ise e-ticaret cirolarını yüzde 100’ün üzerinde arttırdı. Ankete göre, geçen yıl AVM’lerdeki mağazaların yüzde 56’sının, hazır giyim markalarının yüzde 86’sının, ayakkabı markalarının yüzde 88’inin 2020 ciroları 2019’un yüzde 70’ine bile ulaşamadı. BMD üyelerinin yüzde 31’i toplam cirolarının en az yüzde 21’ini e-ticaretten elde etti.