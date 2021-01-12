MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPerakendeciler ‘ekonomik aşı’ bekliyor
GeriEkonomi Perakendeciler ‘ekonomik aşı’ bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 12.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Perakendeciler ‘ekonomik aşı’ bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Perakendeciler ‘ekonomik aşı’ bekliyor
Abone Olgoogle-news

Cirolardaki büyük kayba rağmen kiralar, genel giderler ve diğer maliyetlerdeki artış nedeniyle perakende sektörünün bağışıklık sisteminin çökmek üzere olduğunu ifade eden Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, cirolardaki dramatik kaybı, dernek üyeleri arasında yaptıkları aralık ayı anketinin de çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Çok acil ‘ekonomik aşı’ yapılmaması halinde yakın gelecekte birçok markanın kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını vurgulayan Öncel, olağanüstü bir süreçten geçtiklerini, perakendenin sorununun normal dönemin şartları ve kurallarıyla çözülemeyeceğini bildirdi. ‘BMD Aralık 2020 Anketi’ne göre, Türkiye’de market, elektronik ve mobilya gibi sınırlı birkaç kategori dışında perakende ciroları ortalamada 2019’un yüzde 60’ına ancak ulaşabildi. Bazı kategoriler için ‘yılın kurtarıcısı’ olarak görülen aralık ayında ise sektör ortalamada yüzde 50 ciroyu zor yakaladı.

Aralıkta AVM mağazalarının yüzde 66’sı, yılın son ayında yüzde 60 cironun altında kalırken, kolay ulaşıma rağmen cadde mağazalarının yüzde 71’i, yüzde 80 ciroyu yakalayamadı. BMD üyelerinin yüzde 55’i ise e-ticaret cirolarını yüzde 100’ün üzerinde arttırdı. Ankete göre, geçen yıl AVM’lerdeki mağazaların yüzde 56’sının, hazır giyim markalarının yüzde 86’sının, ayakkabı markalarının yüzde 88’inin 2020 ciroları 2019’un yüzde 70’ine bile ulaşamadı. BMD üyelerinin yüzde 31’i toplam cirolarının en az yüzde 21’ini e-ticaretten elde etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle