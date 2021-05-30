Perakende yasasında son viraj

Zincir marketlere yeni kurallar getiren ve bakkal gibi küçük işletmelerin korunmasını amaçlayan yasa taslağıyla ilgili son noktaya gelindi. Yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, bu düzenlemenin bir an önce tamamlanması talimat verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında önümüzdeki hafta yapılacak son toplantının ardından, teklifin TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor. Taslak üç noktadan tartışılıyor.

ÜÇ ÖNEMLİ TARTIŞMA

Aylar önce hazırlanan taslak, kamuoyunda tartışmaya açılmıştı. Ticaret Bakanlığı ve milletvekillerinin üzerinde çalıştığı “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi” hakkındaki yasada taslağıyla ilgili birden fazla tartışmalı başlık bulunuyor. Taslaktaki, “zincir marketlerin hafta sonları kapalı olup olmayacağı, hangi ürünlere satış yasağı getirileceği, açılacakları yerlerin nüfus kriterleri ile küçük işletmelere olan mesafeleri” gibi başlıklarda alternatifler tartışılıyor.

ALTERNATİFLİ ÖNERİLER

Taslakta, 1500 metrekareden küçük zincir marketlerde sigara ve cep telefonu, kırtasiye ürünleri, elektronik ve beyaz eşya satışının yasaklanması planlanıyor. Yasak ürünlerle ilgili hükümlerin son toplantıda değişebileceği belirtiliyor. Zincir marketlerin pazar günleri tamamen kapalı olmasıyla, saat 11.00’dan önce açılmaması konusundaki kararın da bu toplantıda verileceği ifade ediliyor. Ayrıca, zincir marketlerle bakkal gibi küçük işletmeler arasında mesafenin 200 metre olarak uygulanması veya sadece nüfus kriteri konularak belli yerlerde açılmasının engellenmesi de başka bir tartışma konusu olarak değerlendiriliyor.

UCUZ ÜRÜNE ULAŞIM DESTEĞİ

SON toplantıda, kırtasiye, tuhafiye, manav ve bakkal gibi küçük işletmelerin yaşaması için ucuz ürüne ulaşmalarına olanak yaratılması gibi önerilerin gündeme geldiği öğrenildi. Ayrıca, zincir marketlerde yöresel ürün satma zorunluluğu getirilmesinin üreticiyi desteklemek anlamına geleceği ifade ediliyor. Mevcut mağazalara, durumlarını buna uygun hale getirmeleri için 12 ay süre tanınacağı, hazırlanacak yönetmelikle de uygulamanın ayrıntılandırılacağı belirtiliyor.

MARKETLER ARTTI BAKKALLAR AZALDI

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye genelinde yerel ve ulusal olarak 234 market zinciri bulunuyor ve bunlar 35 bin şube ile faaliyet gösteriyor. Bunun yaklaşık yüzde 60’ını, üç büyük market zinciri oluşturuyor. İndirim marketlerin sektördeki payının, yüzde 76’ya kadar ulaştığı belirtiliyor. Şube sayısının 2025’e kadar 50 bine yaklaşması, zincir marketlerin pazar payının da böylece yüzde 80’in üzerine çıkması bekleniyor. Verilere göre, son yıllarda bakkalların sayısı 250 binden 150 binlere kadar geriledi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara