Perakende sektörü pandemi sürecinde bekledikleri destekleri açıkladı: ‘Vergide kolaylık kirada indirim’

Koronavirüsle mücadele için alınan yeni tedbirler kapsamında restoran, pastane ve kafe gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel ­al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek. Alışveriş merkezleri de saat 10:00 ile 20:00 arasında açık olacak. Türkiye’nin önde gelen markalarını çatısı altında buluşturan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), alınan tedbirlerinden sonra sektörün ikinci dalgayı en az hasarla atlatabilmesi için 3 maddelik öneri paketi hazırladı.



OLUMSUZ YANSIYACAK

BMD Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörünün birinci dalgada ‘yedek akçeyi’ tükettiğinin altını çizdi. Sektörün daha ilkinin hasarını telafi edemeden ikinci dalga ile karşı karşıya kaldığını vurgulayan Öncel, şöyle devam etti: “Perakende sektörü ve esnaf, açığı nasıl kapatacağını düşünürken yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kaldık. Çalışanlarımız ve müşterilerimiz başta olmak üzere insanlarımızın can güvenliğini korumaya yönelik kısıtlamaları elbette destekliyoruz. Ne yazık ki bu kısıtlamaların perakende ticarete olumsuz yansımaları olacak. Biz her zaman olduğu gibi sürecin en az hasarla atlatılabilmesi için ‘adil ticaret’ ilkesi çerçevesinde tüm paydaşların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. İşte bu ilkeden hareketle bir öneri paketi hazırladık”.

İŞTE TALEPLER

Öncel 3 maddeden oluşan önerileri şöyle sıraladı:



“- AVM’lerde ciro kirasına geçilmeli. Cadde mağazalarında ise en az yüzde 50 kira indirimi yapılmalı.

- Kiralamalarda KDV ve stopaj nisan ayının sonuna kadar sıfırlanmalı.

- Bu süreçte perakendeci ile birlikte sorumluluk üstlenen mülk sahiplerinin mağduriyetleri vergi muafiyetleri ile giderilmeli.”

DÜZENLEME BEKLENİYOR

Hasarın ikinci dalgada daha da büyümesinden endişe duyduklarının altını çizen Öncel, “Başta yeme içme sektöründekiler olmak üzere üyelerimiz vadesi yaklaşan çeklerini nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Bu konuda bir düzenlemenin piyasaları önemli ölçüde rahatlatacağına inanıyoruz. Ayrıca sigorta prim borcu faizleri perakendeci ve esnaf için ek bir yük oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu konuda bir düzenleme ile sektöre nefes aldıracağını ümit ediyoruz” dedi. Öncel, restoran, lokanta ve kafelerin kapanmasının perakendenin tümünde ciroları olumsuz etkileyeceğini sözlerine ekledi.