×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Perakende satışlarda ivme kaybı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye İstatistik Kurumu#TÜİK#Ticaret Satış Hacim Endeksi
Perakende satışlarda ivme kaybı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 07:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan 2024’e yönelik açıkladığı Ticaret Satış Hacim Endeksi, perakende satış hacminin aylık yüzde 1.8 azalırken; yıllık yüzde 10.2 arttığını ortaya koydu.

Haberin Devamı

Perakende satışlarda aylık bazda en hızlı daralma yüzde 5.7 ile elektronik ev aletlerinde yaşandı. Bilgisayar satışları yüzde 4 azalırken, tekstil ve ayakkabı satışlarındaki düşüş yüzde 1.8 oldu.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 4.6 azalırken, yıllık yüzde 2.5 arttı. Dün TÜİK’in açıkladığı bir diğer veri de 2024 Nisan’a ilişkin Ciro Endeksleri oldu.

CİRO ARTTI

Buna göre, ciro endeksi aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 71.9 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 Nisan’da aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0.2 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 9 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0.7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4 arttı.

2024 Nisan’da yıllık sanayi sektörü ciro endeksinin yüzde 62.4 arttığı görüldü. İnşaat ciro endeksi yüzde 78.4 artarken, ticaret ciro endeksi yüzde 72.7, hizmet ciro endeksi de yüzde 88.1 artış gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye İstatistik Kurumu#TÜİK#Ticaret Satış Hacim Endeksi

BAKMADAN GEÇME!