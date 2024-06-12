Perakende satışlarda ivme kaybı

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Perakende satışlarda aylık bazda en hızlı daralma yüzde 5.7 ile elektronik ev aletlerinde yaşandı. Bilgisayar satışları yüzde 4 azalırken, tekstil ve ayakkabı satışlarındaki düşüş yüzde 1.8 oldu.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 4.6 azalırken, yıllık yüzde 2.5 arttı. Dün TÜİK’in açıkladığı bir diğer veri de 2024 Nisan’a ilişkin Ciro Endeksleri oldu.

CİRO ARTTI

Buna göre, ciro endeksi aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 71.9 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 Nisan’da aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0.2 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 9 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0.7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4 arttı.

2024 Nisan’da yıllık sanayi sektörü ciro endeksinin yüzde 62.4 arttığı görüldü. İnşaat ciro endeksi yüzde 78.4 artarken, ticaret ciro endeksi yüzde 72.7, hizmet ciro endeksi de yüzde 88.1 artış gösterdi.