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Perakende satışlar martta yerinde saydı

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#TÜRKİYE İstatistik Kurumu#TÜİK#Perakende Satışlar
Perakende satışlar martta yerinde saydı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 07:00

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 Mart’a ilişkin açıkladığı Ticaret Satış Hacim Endeksi, perakende satışların aylık bazda yerinde saydığını ortaya koydu.

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Buna göre:

Perakende satış hacmi martta yıllık bazda yüzde 19.4 artarken, aylık bazda değişmeyerek aynı kaldı.

Gıda satışları aylık bazda yüzde 0.2 ile oldukça sınırlı bir artış gösterirken, bilgisayar satışları aylık yüzde 1.1 artışla son 7 ayın en yavaş artışını gerçekleştirdi.

Otomotiv yakıtı satışları ise aylık bazda yüzde 1.8, yıllık bazda yüzde 2.4 geriledi.

Elektrikli ev aletleri ve mobilya ise martta aylık bazda yüzde 1.8 gerileyerek son 7 ayın düşük satış hacmini gerçekleştirdi.

TÜİK verilerine göre, ticaret satış hacmi 2024 Mart’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0.1 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 9.4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 19.4 arttı.

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Ticaret satış hacmi 2024 Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3.3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5.5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise aynı kaldı.

 

 
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#TÜRKİYE İstatistik Kurumu#TÜİK#Perakende Satışlar

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