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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 7,9 arttı

#Perakende#TÜİK#Satış
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 7,9 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 15,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 azaldı. Perakende satış hacmi aylık yüzde 1,5 azaldı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4 arttı.

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PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 73,9 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 53,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 77,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 106,1 arttı.

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PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 7,0 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,9 arttı.

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#Perakende#TÜİK#Satış

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