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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 18:06,Son Güncelleme:/

Perakende devi Asya’daki iştirakinin satışında anlaşmaya vardı

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Perakende devi Asya’daki iştirakinin satışında anlaşmaya vardı
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İngiliz perakende devi Tesco, Tayland ve Malezya’daki iştirakinin 8 milyar dolara satılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Perakende zincirinden yapılan açıklamada, Tesco’nun Tayland ve Malezya’daki "Tesco Lotus" adı altındaki 2 bin mağazalık iştirakinin Taylandlı CP Gruba satılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, satışın Tesco’nun borçlarının azaltılmasına yardımcı olacağı, şirketin İngiltere, İrlanda ve Avrupa’daki varlığını güçlendireceği kaydedildi.

Tesco Üst Yönetici Dave Lewis, açıklamada yer alan değerlendirmesinde satışın Tesco’nun operasyonlarını basitleştirme isteğinin bir yansıması olduğunu belirterek, satıştan elde edilecek 8 milyar sterlinin 5 milyar sterlinlik kısmının ise hissedarlara pay edilmesinin planlandığını söyledi. 

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