MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPendik Belediyesi'nden arsa satışı ilanı
GeriEkonomi Pendik Belediyesi'nden arsa satışı ilanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 09.01.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Pendik Belediyesi'nden arsa satışı ilanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pendik Belediyesi'nden arsa satışı ilanı
Abone Olgoogle-news

Pendik Belediyesi arsa satışı ihale ilanı yayınladı. İlana ilişkin detaylar Basın İlan Kurumu'nun sitesinde yer aldı.

Pendik Belediyesi taşınmaz mal satış ilanı Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlandı.

YAYINLANAN İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMADA ŞUNLAR YER ALDI:

Özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale "Esenler Mah. Bora Sokak No: 5 PENDİK/İSTANBUL" adresindeki Pendik Belediye Binası 7. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 'nun 36. maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli her bir ihale için 300,00 (Üçyüz Türk Lirası) olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 'nden temin edilebilir.

Yayalar 1 pafta 9 parsel sayılı 112.200,00 m² alanlı taşınmazlarda yukarıdaki tabloda belirtilen Belediye hisselerinin satışı işleminde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4-p maddesi ve 4706 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca KDV alınmayacaktır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle