Pendik Belediyesi'nden arsa satışı

Özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale "Esenler Mah. Bora Sokak No: 5 PENDİK/İSTANBUL" adresindeki Pendik Belediye Binası 7. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 'nun 36. maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli her bir ihale için 300,00 (Üçyüz Türk Lirası) olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 'nden temin edilebilir.

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