Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak
Pendik Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre adayların başvuru belgelerini 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik/İstanbul Pendik Belediyesi Merkez Binası 1. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
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