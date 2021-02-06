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Ekonomi
Haber Giriş: 06.02.2021 - 17:29 | Son Güncelleme:

Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak

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Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak
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Pendik Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre adayların başvuru belgelerini 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik/İstanbul Pendik Belediyesi Merkez Binası 1. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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