Pekcan: Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi üs seçmesi şaşırtıcı değil

Teknoloji şirketlerinden Xiaomi ve partneri Salcomp'un, yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip İstanbul Avcılar'daki fabrikasının açılışı gerçekleştirildi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, etkinlik için gönderdiği video mesajda, Xiaomi ve Salcomp’un Türkiye'de yatırım gerçekleştiriyor olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Gerçekleşen yatırımın gerek teknoloji yönüyle gerekse ihracat potansiyeli yönüyle oldukça dikkati çekici ve stratejik bir yatırım olduğuna değinen Pekcan, “Güçlü beşeri sermayesi ve kritik pazarlara yakınlığı ile yatırımcısına her zaman kazandırmış olan Türkiye’nin büyüme serüveni, yerli ve yabancı yatırımlarla devam etmektedir. Büyüme perspektifimizin odağında teknoloji ve katma değer yatmaktadır. Bu bakımdan, Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi bir üretim üssü olarak seçmesi şaşırtıcı değildir. Xiaomi ve Salcomp’u, Türkiye’nin başarı serüvenine dahil oldukları için tebrik ediyor, aramıza hoş geldiniz diyorum.” diye konuştu.



Teknolojinin Türkiye’nin ihracatındaki önemine değinen Pekcan, "Bugün Türkiye’nin ihracatında, en yüksek payı yüzde 35,7 ile 'orta-yüksek teknoloji' ürünler almaktadır. 'Yüksek teknoloji' ürünler ile birlikte değerlendirildiğinde bu oran yüzde 39,1’e çıkmaktadır. Son yıllarda teknoloji alanında kat ettiğimiz mesafeyi daha da iyileştirerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.



"TÜRKİYE YATIRIMCI, ÜRETİCİ VE İHRACATÇI İÇİN DOĞRU ADRES OLMAYA DEVAM ETTİ"



Küresel ekonominin hızlı bir dönüşümün içinden geçtiği bu dönemde, Türkiye’nin yatırımcı, üretici ve ihracatçı için doğru adres olmaya devam ettiğinin altını çizen Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Pandemi gibi zor bir dönemde pozitif büyüme sağlayan Türkiye, ihracatında da hızlı ve güçlü toparlanma ile yeni rekorlara imza atmakta, küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden biri olmaya devam etmektedir. Başta Avrupa Birliği ile olmak üzere, bölgemizde ve ötesindeki tedarik zincirleri içerisindeki rolümüzü güçlendirme hedefi ile hareket etmeye devam ediyoruz. Son dönemde Türkiye’nin dünya toplam ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1’in üzerine çıkmıştır.

Gümrük Birliğimiz ve mevcut Serbest Ticaret Anlaşmaları ağımız göz önüne alındığında Türkiye, yatırımcısına, dünya ekonomisinin yüzde 27’sine karşılık gelen 23,4 trilyon dolarlık bir pazarda serbestçe ve avantajlı bir şekilde ticaret yapabilme olanağını sunmaktadır. Bildiğiniz üzere yabancı yatırımcılar, Türkiye’de, her yönüyle çok güçlü bir altyapı bulmaktadır. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatta devlet desteklerimizle, Eximbank finansmanıyla, Kolay İhracat Platformu gibi dijital danışmanlık sağlayan enstrümanlarımızla ve Bakanlığımızın geniş yurt içi ve yurt dışı teşkilatıyla yatırımcılara etkin imkanlar sunmaya devam ediyoruz."



"BİZLER ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE GÜVENİYORUZ; YATIRIMCI, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE GÜVENİYOR"



Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri projesine de değinen Pekcan, "Geçtiğimiz sene hayata geçirdiğimiz Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgelerinde, ihracat perspektifi ile yapılacak teknoloji yatırımlarına çok önemli destek ve teşvikler sağladığımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim. İlk İhtisas Serbest Bölgemiz, bilişim sektöründe faaliyete geçmiş ve yatırımcı kabul etmeye başlamıştır. Türkiye’nin rekabetçilik yönünde sağladığı avantajlar ile birlikte, yatırımcıya sağlanan kurumsal, mali ve teknik destekler sayesinde ülkemiz, uluslararası doğrudan yatırımlar bakımından bir çekim ve cazibe merkezi olmayı sürdürecektir. Bu da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerimizde elimizi güçlü kılmaya devam edecektir. Bizler ülkemizin geleceğine güveniyoruz; yatırımcı, Türkiye’nin geleceğine güveniyor." değerlendirmesinde bulundu.



Xiaomi ve Salcomp’un yönetici ve yetkililerine Türkiye’deki fırsatı gördükleri için tebriklerini ileten Pekcan, "İnanıyorum Xiomi (Şau-mi), ülkemizdeki teknoloji sektörü içerisinde önemli bir paydaş olacak, sektörün diğer aktörleri ile önemli etkileşimler sağlayacak ve ülkemizdeki bu yatırımlarından dolayı her anlamda büyük kazanımlar elde edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, teknolojisiyle, yarattığı istihdam ile her açıdan oldukça stratejik bir yatırım olan bu fabrikanın, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, çalışanlara şimdiden başarılar diliyorum." temennisinde bulundu.

