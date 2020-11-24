Pekcan: Pandemi en az hasarla atlatılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türkiye olarak küresel ekonomi ve ticaretteki daralmaya karşı direncimizi gösteriyoruz. Türkiye, krizi en az hasarla atlatacak ve en hızlı toparlanmayı yaşayabilecek ülkeler arasındadır” dedi. Pandemi ile birlikte küresel tedarik ve değer zincirlerinde belli değişim ve dönüşümler olabileceğine dikkat çeken Bakan Pekcan, “Türkiye, bu değişimlerin getirdiği yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme, küresel yatırımlar ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirme potansiyeline sahiptir” diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı bütçe sunuşunda, pandemi nedeniyle II. Dünya Savaşından sonra gözlenen en büyük küresel ekonomik daralma ile karşı karşıya kalındığını belirten Pekcan, DTÖ’nün küresel ticarette yüzde 9.2 oranında küçülme beklediğini anımsattı. Pekcan, şunları söyledi:

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

“OECD’nin 16 Eylül’de yayımladığı raporda Türkiye, G20 Ülkeleri arasında Çin ve Güney Kore’nin ardından GSYİH değişimleri itibarıyla pandemiden en az etkilenecek ülke olarak gösterilmiştir. Teknoloji sınıflandırması bakımından ihracatımızdaki en yüksek payı yüzde 34.9 ile ‘orta-yüksek teknoloji’ ürünler almaktadır.



Yüksek teknoloji ürünler ile birlikte değerlendirildiğinde bu oran yüzde 38.9’a çıkmakta. Ayrıca bugüne kadar 4 bin 500’ün üzerinde girişimci ve girişimci adayına eğitim, mentorlük ve network desteği sağlandı. Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu ve Melek Yatırımcı Platformunu ise yakın zamanda hayata geçireceğiz. Çekler için olduğu gibi önümüzdeki dönemde bonolar için de karekod uygulamasını getireceğiz. 2021 yılında çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine ve kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkân sağlayacak sistemi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

ESNAFLA İLGİLİ RADİKAL ÇÖZÜM

CHP milletvekili Bülent Kuşoğlu, ekonominin belkemiği olan, sayıları 2 milyona ulaşan esnafın pandemi sürecinde büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, “Esnafın kredilerinin ertelenmesinin hiçbir anlamı yok. Esnafla ilgili farklı, çok daha radikal bir çözüm bulmamız gerekiyor, farklı bir adım atmamız lazım” dedi.