Pegasus'tan yurt dışından Türkiye'ye yapılacak seyahatlerdeki kabul koşullarına ilişkin duyuru

Şirketin Twitter hesabından yapılan duyuruda, bu tarihten itibaren tüm ülkelerden Türkiye'ye gelişlerde PCR test zorunluluğunun bazı istisnalarla beraber devam ettiği belirtildi.

Duyuruda, "İngiltere, Pakistan, Mısır ve İran haricindeki tüm ülkelerden gelenler; yeni alınan kararlar kapsamında son 48 saat içinde alınmış antijen testi veya aşılanmış olduklarına dair belge ibrazı ile doğrudan uçuşa kabul edilebilmektedir." denildi.

Diğer ülke kuralları ve detaylar için "https://www.flypgs.com/faydali-bilgiler/ucusun-icin-bilgiler/hangi-ulkelere-ucabilirim?505" linkinden bilgi alınabileceği bildirildi.

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