Pegasus'tan yurt dışı bilet kampanyası

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Pegasus hava yolları 10 yıldır uçuş yaptığı bazı yurt dışı hatları için bilet kampanyası düzenledi. Kampanyaya göre 18-19 Temmuz tarihlerinde satın alınacak ve 1 Eylül 2024 - 30 Mart 2025 arasında uçulacak bazı hatların bilet fiyatı

10 euro + vergiler olarak belirlendi. Kampanya Bahreyn, Brüksel, Budapeşte, Cenevre, Frankfurt, Hamburg, Hurghada, Kuveyt, Prag ve Sharm El Sheikh rotaları için alınan hatlarda geçerli olacak. Pegasus kampanyanın 25.000 koltukla sınırlı olduğunu belirtti.