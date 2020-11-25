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Ekonomi
İlkay DİKİCİ /İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 25.11.2020 - 13:38 | Son Güncelleme:

Pegasus'tan yolcular için hatırlatma

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Pegasus'tan yolcular için hatırlatma
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Pegasus Havayolları, koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen kısıtlamalar sonrası yolcularına uçuşlarla ilgili hatırlatma yaptı. Şirketin sosyal medya hesabından paylaşılan grafikte, 20 yaş altı yolcuların yanında bir velisiyle, 20-64 yaş arası yolcuların biletleri veya rezervasyon numaralarıyla ve 65 yaş üstü yolcuların ise seyahat izin belgesi ile uçuş yapabileceği belirtildi.

Pegasus Havayolları, koronavirüsle mücadele için ilan edilen sokağa çıkma yasakları kapsamında yolcuların hangi şartlar altında uçuş yapabileceklerini anlatan grafiği sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Grafikte 20 yaş altı yolcuların yanında bir velisiyle, 20-64 yaş arası yolcuların biletleri veya rezervasyon numaralarıyla ve 65 yaş üstü yolcuların ise seyahat izin belgesi ile uçuş gerçekleştirebilecekleri hatırlatıldı.

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