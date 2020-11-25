Pegasus'tan yolcular için hatırlatma

Pegasus Havayolları, koronavirüsle mücadele için ilan edilen sokağa çıkma yasakları kapsamında yolcuların hangi şartlar altında uçuş yapabileceklerini anlatan grafiği sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Grafikte 20 yaş altı yolcuların yanında bir velisiyle, 20-64 yaş arası yolcuların biletleri veya rezervasyon numaralarıyla ve 65 yaş üstü yolcuların ise seyahat izin belgesi ile uçuş gerçekleştirebilecekleri hatırlatıldı.