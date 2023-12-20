Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası

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Pegasus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarına yönelik kampanya yaptı. 20-21 Aralık 2023 tarihinde alınan biletlerle 1 Şubat-4 Nisan 2024 tarihleri arasında Kıbrıs uçuşlarını 5 euro+vergi ücretiyle satmaya başladı.
8000 koltuk ile geçerli olacak kampanya şu hatlarda geçerli olacak:
5€+vergilerle olan hatlar:
İzmir - Ercan - İzmir
Antalya - Ercan - Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen - Ercan - İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara - Ercan - Ankara
Ercan - Adana
Ercan - Kayseri
Ercan - Diyarbakır
Ercan – Gaziantep
15€+vergilerle olan hatlar:
Adana - Ercan
Kayseri - Ercan
Diyarbakır - Ercan
Gaziantep - Ercan