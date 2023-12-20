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Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası

Güncelleme Tarihi:

#Pegasus#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet#Uçak
Pegasustan ucuz bilet kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 14:46

Pegasus, 20-21 Aralık 2023 tarihinde alınan biletlerle 1 Şubat-4 Nisan 2024 tarihlerindeki Kıbrıs uçuşlarını 5 euro+vergilerle başlayan fiyattan satışa sundu.

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Pegasus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarına yönelik kampanya yaptı. 20-21 Aralık 2023 tarihinde alınan biletlerle 1 Şubat-4 Nisan 2024 tarihleri arasında Kıbrıs uçuşlarını 5 euro+vergi ücretiyle satmaya başladı.

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8000 koltuk ile geçerli olacak kampanya şu hatlarda geçerli olacak:

5€+vergilerle olan hatlar:

İzmir - Ercan - İzmir

Antalya - Ercan - Antalya

İstanbul Sabiha Gökçen - Ercan - İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara - Ercan - Ankara

Ercan - Adana

Ercan - Kayseri

Ercan - Diyarbakır

Ercan – Gaziantep

15€+vergilerle olan hatlar:

Adana - Ercan

Kayseri - Ercan

Diyarbakır - Ercan

Gaziantep - Ercan

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#Pegasus#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet#Uçak

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