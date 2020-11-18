Pegasus'tan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama

Koronavirüsle mücadele kapsamında dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve bugün İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında 20.11.2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

MİSAFİRLERİMİZ MUAFTIR

Pegasus Havayolları, kısıtlamanın olduğu saatlerde uçuşu olan yolcular için sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Açıklamada, 20.11.2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler denildi.