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Ekonomi
İlkay DİKİCİ /İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

Pegasus'tan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama

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Pegasus'tan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama
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Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Pegasus Havayolları'ndan yazılı yapılan açıklamada, yolcularının kısıtlamalardan muaf olduğunu söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve bugün İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında 20.11.2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

MİSAFİRLERİMİZ MUAFTIR

Pegasus Havayolları, kısıtlamanın olduğu saatlerde uçuşu olan yolcular için sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Açıklamada, 20.11.2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler denildi.

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