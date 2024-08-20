Pegasus'tan indirimli uçak bileti

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Pegasus 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuş gerçekleştiriyor. 20-21 Ağustos 2024 tarihinde alınan biletlerle 20 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat edilecek.
10 bin koltukla sınırlı olan kampanya şu hatlarda geçerli olacak:
5€+vergilerle olan hatlar:
İzmir-Ercan-İzmir
Ercan-Kayseri
Antalya-Ercan-Antalya
Çukurova- Ercan-Çukurova
Ankara- Ercan-Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen- Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen
9€+vergilerle olan hatlar:
Ercan-Diyarbakır
Ercan-Gaziantep
19€+vergilerle olan hatlar:
Kayseri-Ercan
Diyarbakır-Ercan
Gaziantep-Ercan