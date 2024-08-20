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Pegasus'tan indirimli uçak bileti

Güncelleme Tarihi:

#Pegasus#Uçak#Bilet
Pegasustan indirimli uçak bileti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 16:06

Pegasus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak uçuşlara yönelik kampanyalı bilet satışına başladı.

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Pegasus 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuş gerçekleştiriyor. 20-21 Ağustos 2024 tarihinde alınan biletlerle 20 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat edilecek.

10 bin koltukla sınırlı olan kampanya şu hatlarda geçerli olacak:

5€+vergilerle olan hatlar:

İzmir-Ercan-İzmir

Ercan-Kayseri

Antalya-Ercan-Antalya

Çukurova- Ercan-Çukurova

Ankara- Ercan-Ankara

İstanbul Sabiha Gökçen- Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen

9€+vergilerle olan hatlar:

Ercan-Diyarbakır

Ercan-Gaziantep

19€+vergilerle olan hatlar:

Kayseri-Ercan

Diyarbakır-Ercan

Gaziantep-Ercan

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#Pegasus#Uçak#Bilet

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