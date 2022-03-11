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Pegasus'tan flaş Rusya'ya uçuş kararı

#Pegasus#Uçuş#Rusya
Pegasustan flaş Rusyaya uçuş kararı

Pegasus, Rusya’ya uçuşlarına ara vereceğini duyurdu. 13-27 Mart tarihleri arasında Moskova, St. Petersburg, Mineralnye Vody, Grozni, Mahaçkale ve Krasnodar’a uçuşlar iptal edildi.

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Pegasus Hava Yolları Rusya'ya uçuşları 13 Mart tarihi itibarı ile iki hafta süreyle durdurduğunu açıkladı. AFP’ye bilgi veren THY yetkilileri ise uçuşlara şimdilik devam edeceklerini belirtti. Şirketin internet sayfasında yer alan açıklamada şöyle dendi:

"2022/328 sayılı Avrupa Birliği Regülasyonu ile Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı uçak seferleri için; sigorta/reasürans, leasing, operasyon ve bakım hizmetlerine bağlı yaptırım ve yasaklar uygulanmaktadır.

Mevcut durumdan kaynaklanan operasyonel riskler doğrultusunda, Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı tüm uçuşlarımız ,13 Mart 2022 ( dahil ) tarihi itibariyle, 27 Mart 2022 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur.

Bu tarihler arasında Moskova, St. Petersburg, Mineralnye Vody, Grozni, Mahaçkale ve Krasnodar varışlı ve kalkışlı uçuşu olan misafirlerimizin, ücretsiz bilet değişikliği ve kesintisiz iade hakkı bulunmaktadır. Misafirlerimiz, bilet işlemlerini web sayfamız (https://www.flypgs.com/bilet-islemleri) ve mobil uygulamamız üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirler."

 

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#Pegasus#Uçuş#Rusya

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