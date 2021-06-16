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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.06.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Pegasus'tan aksayan seferler ile ilgili açıklama

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Pegasus'tan aksayan seferler ile ilgili açıklama

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarının İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz,16.06.2021'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarımız İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiştir.

İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen iç hat uçuşlarındaki misafirlerimiz için Sabiha Gökçen Havalimanı'na kara transferi sağlanmakta veya hava koşullarına bağlı olarak uçaklarımız tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirilmek üzere bekletilmektedir." denildi.

'GECİKMELER ÖNGÖRÜLMEKTEDİR'

Yönlendirilen seferlerde bulunan ve Sabiha Gökçen bağlantısı bulunan transfer yolcularının ise rezervasyon değişiklikleri yapıldığı belrtilen açıklamada, "Bu duruma bağlı olarak Sabiha Gökçen kalkış ve varışlı seferlerde gecikmeler öngörülmektedir." ifadeler kullanıldı.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİLER

İstanbul'da'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmişti.

Öte yandan Dalaman, İzmir, Gazipaşa, Bodrum, Telaviv, Ankara, Gaziantep, Adana, Trabzon seferlerini yapan uçakların İstanbul Havalimanı'na iniş yaptığı öğrenilmişti.

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