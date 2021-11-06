Pegasus ve THY'den seferler ile ilgili açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bakanlık harekete geçti... Asgari ücretle ilgili flaş adımBakanlık harekete geçti... Asgari ücretle ilgili flaş adım!#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu
Yüzde 86sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladıYüzde 86'sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladı#Covid-19
Görülmemiş hata ve olay iddia Dünya bunu konuşacak, akıl sır ermiyor Ben olsam haftalarca...Görülmemiş hata ve olay iddia! "Dünya bunu konuşacak, akıl sır ermiyor! Ben olsam haftalarca..."#Halis Özkahya
Dünyaca ünlü şarkıcının konserinde facia Çok sayıda ölü ve yaralı varDünyaca ünlü şarkıcının konserinde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var#Travis Scott
Başbakan duyurdu, Avrupa diken üstünde Kardeş ülke savaşın eşiğinde...Başbakan duyurdu, Avrupa diken üstünde! Kardeş ülke savaşın eşiğinde...#Albin Kurti
Küfür skandalı sonrası ilk açıklama İYİ Partili Türkkan özür dilediKüfür skandalı sonrası ilk açıklama! İYİ Partili Türkkan özür diledi#Ömer Çelik
Kanserde devrim Birçok hayat kurtulacakKanserde devrim! Birçok hayat kurtulacak#KANSER
Yüzde 22.7 arttı Bankalardan rekorYüzde 22.7 arttı! Bankalardan rekor#Bankacılık Sektörü
Sinovactan Covid-19 varyantlarına karşı yeni aşıSinovac'tan Covid-19 varyantlarına karşı yeni aşı#Koronavirüs
Avrupada korku gecesi Maskeleri takıp polisle çatıştılar...Avrupa'da korku gecesi! Maskeleri takıp polisle çatıştılar...#LONDRA
İstanbula sis çöktü: Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor Seferler iptal oldu, yeni uyarı geldiİstanbul'a sis çöktü: Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor! Seferler iptal oldu, yeni uyarı geldi#Meteoroloji
Zincir marketlerden sonra... Rekabet Kurulundan bir ceza dahaZincir marketlerden sonra... Rekabet Kurulu'ndan bir ceza daha#Rekabet Kurulu
Babasının fotokopisi gibi ama bir aileye bir efsane yeter'Babasının fotokopisi gibi ama bir aileye bir efsane yeter!'#Şebnem Özinal
Çocuklar hepsini çok sevecek: Ara tatilin en eğlenceli adresleri... | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİÇocuklar hepsini çok sevecek: Ara tatilin en eğlenceli adresleri... | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ#Seyahat
11 Kasımda evleniyor: Ama hala nikahta giyecek bir gelinliği yok11 Kasım'da evleniyor: Ama hala nikahta giyecek bir gelinliği yok!#Paris Hilton
HABERLEREkonomi Haberleri

Pegasus ve THY'den seferler ile ilgili açıklama

#THY#Pegasus #Sis
Pegasus ve THYden seferler ile ilgili açıklama

Pegasus ile Türk Hava Yolları, İstanbul ve Ankara'da etkili olan yoğun sis nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandığını açıkladı. Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı da yoğun sis nedeniyle iniş ve kalkışlara kapatıldı.

Haberin Devamı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis saatler ilerledikçe etkisini artırdı. Yoğun sis deniz ulaşımını olduğu kadar hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

"İPTAL VE GECİKMELER YAŞANMASI BEKLENMEKTEDİR"

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada seferlerde iptallerin beklendiğini belirtti.

"İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir." diyen Üstün, "Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

"SABİHA GÖKÇEN SEFERLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEMİYOR"

Pegasus Hava Yolları'nın sosyal medya hesabından yaılan açıklamada ise, "Değerli misafirlerimiz, İstanbul’da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Gözden Kaçmasın

İstanbulda yoğun sis Köprü kayboldu, göz gözü görmüyorİstanbul'da yoğun sis! Köprü kayboldu, göz gözü görmüyorHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyorBakanlık asgari ücret için sahaya iniyorHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Travis Scott konserinde facia Hayranları birbirini ezdi... Çok sayıda ölü ve yaralı varTravis Scott konserinde facia! Hayranları birbirini ezdi... Çok sayıda ölü ve yaralı varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#THY#Pegasus#Sis

BAKMADAN GEÇME!

Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı

'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı!

#Zehirli Mantar
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy
Son dakika haberler... İstanbulda yoğun sis Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor

Son dakika haberler... İstanbul'da yoğun sis! Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor

#Meteoroloji