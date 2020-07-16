Pegasus, Sabiha Gökçen-Ağrı seferlerine başlıyor

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen- Ağrı uçuşlarının başlayacağını açıkladı. İzmir-Ağrı seferlerinden sonra İstanbul Sabiha Gökçenden de Ağrıya uçuşlarını başlatmaya hazırlanan havayolu şirketi, Sabiha Gökçenden Ağrıya düzenlenecek seferlerin ilki 20 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri saat 07:30'da; Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine aynı günler saat 10:30'da düzenlenecek. Yeni hattın biletlerinin de 299,99 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı ifade edildi.