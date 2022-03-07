Pegasus Kadınlar Günü hediyesi iddiaları için açıklama yaptı!

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Pegasus Kadınlar Günü hediyesi verileceğine dair yayılan iddialara yanıt verdi. Pegasus'tan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

"İnternette mesaj yoluyla yayılmaya başlayan Pegasus Hava Yolları’nın Kadınlar Günü’ne özel hediye dağıtması bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizin konu ile hiçbir bağlantısı yoktur, lütfen itibar göstermeyiniz. Şirketimiz, kendi resmi hesaplarımız, uygulamalarımız, web sitemiz ya da bize ait e-posta adresleri dışında güvenilir olmayan linkler üzerinden kampanya yapmamaktadır. Güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bildirimleri dikkate almayınız ve linkleri tıklamayınız. Misafirlerimizin mağdur olmaması adına konu ile ilgili yasal işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız."