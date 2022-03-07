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Pegasus Kadınlar Günü hediyesi iddiaları için açıklama yaptı!

#Pegasus#Pegasus Kadınlar Günü#Pegasus Kadınlar Günü 2000 Tl
Pegasus Kadınlar Günü hediyesi iddiaları için açıklama yaptı

Pegasus Kadınlar Günü hediyesi iddialarına yönelik açıklama yaptı. Sosyal medyada birkaç gündür devam eden Pegasus tarafından Kadınlar Günü için özel hediye dağıtılacağı iddiaları kurum tarafından yalanladı. Yayılan spam mesajlarda Pegasus Kadınlar Günü içimn 2000 TL hediye dağıtıyor ibareleri yer alıyordu. Pegasus'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Pegasus Kadınlar Günü hediyesi verileceğine dair yayılan iddialara yanıt verdi. Pegasus'tan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

"İnternette mesaj yoluyla yayılmaya başlayan Pegasus Hava Yolları’nın Kadınlar Günü’ne özel hediye dağıtması bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizin konu ile hiçbir bağlantısı yoktur, lütfen itibar göstermeyiniz. Şirketimiz, kendi resmi hesaplarımız, uygulamalarımız, web sitemiz ya da bize ait e-posta adresleri dışında güvenilir olmayan linkler üzerinden kampanya yapmamaktadır. Güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bildirimleri dikkate almayınız ve linkleri tıklamayınız. Misafirlerimizin mağdur olmaması adına konu ile ilgili yasal işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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