Pegasus Hava Yolları uçuşlara yeniden başlamaya hazır

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, uçuşların başlamasının pandemi önlemlerinin tamamen gevşetileceği anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Uçuşlar başladığında bazı şeylerin eskisi gibi olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu sebeple şimdiden kriz sonrası normalleşme konusuna odaklanıyoruz. Bizim en değerli varlığımız misafirlerimiz ve çalışanlarımız. Tekrar uçmaya başladığımızda misafirlerimizi ve ekiplerimizi korumak için alınması gereken önlemler üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Yaşanan salgın sürecini beklenmedik ve sıra dışı bir süreç olarak değerlendiren Mehmet Nane, "Burada süreci yaşadığımız süreç ve sonrası süreç olarak ikiye ayırmak lazım. Biz halihazırda yaşadığımız süreci yönetirken, bir yandan da kriz sonrası döneme hazırlanıyoruz. Kriz dönemi X süreyse, kriz sonrası normalleşme dönemi X’ten daha uzun olacak. Çünkü krizin yaşanması belli alışkanlıklarda kalıcı değişikliklere sebep oldu ve biz bunların etkilerini birebir göreceğiz." şeklinde konuştu.

Pegasus Hava Yolları’nın kuruluşundan bugüne ilk kez tüm uçaklarının iki aya yakındır yerde olduğunu aktaran Mehmet Nane, salgın süresince şirket olarak evden çalışıp, toplantılarına devam ettiklerini ve nisan ayı içerisinde Airbus siparişleri kapsamında üç uçağı daha teslim aldıklarını söyledi. Pegasus Genel Müdürü Nane: "Airbus siparişimiz kapsamında nisan ayı içerisinde biri A320 neo, diğer ikisi A321 neo olmak üzere toplam 3 uçağımızı teslim aldık. Şu an bu 3 yeni uçağımız İzmir’de park edildi, misafirlerimizi diledikleri şehirlere uçuracakları günleri bekliyorlar. Yani bizim çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN KORONAVİRÜS KAYNAKLI GELİR KAYBI 314 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

Salgının etkilerinin tüm dünyada ciddi bir biçimde hissedildiğini anlatan Genel Müdür Nane, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın 20 Şubat tarihli raporunda 2020’de Kovid-19 sebebiyle havacılık sektöründe 30 milyar dolar değerinde gelir kaybı öngördüğünü, fakat daha sonra yaptığı güncellemelerle son olarak 14 Nisan’da sektördeki gelir kaybının 314 milyar dolara ulaşabileceği açıklamasında bulunduğunu söyledi. Nane, "Bu da neredeyse yarı yarıya bir ciro kaybı demek. IATA’nın gelir kaybıyla ilgili ilk açıklama yaptığı tarihle son tarih arasında yaklaşık 2 ay var. 2 aylık süreçte ciro kaybı tahmini 10 kat arttı." dedi.

Nane, Pegasus Hava Yolları olarak 2016 yılından beri alternatif senaryolar oluşturduklarını ve farklı olasılıklara hazırlıklı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak şöyle devam etti:

"Bu sıra dışı süreçte de yine aynı şekilde hareket ediyoruz. Kriz kapsamında alınacak tedbirleri 2 boyutta değerlendiriyoruz. İlki nakit çıktısını azaltıcı tedbirler, ikincisi taze nakit girdisini artırıcı tedbirler. Buna ilaveten, sektör olarak yapılan faaliyetlerin yanı sıra devletin attığı adımlar da çok önemli. Örneğin İstikrar Kalkanı Paketi hem nakit çıktısını azaltma hem de taze nakit girdisini artırma açısından bize destek veriyor. Kısa Çalışma Ödeneği, vergilerin ötelenmesi, vergilerin belli oranda düşürülmesi; hepsi bu zorlu süreçte havacılık sektörünü desteklemek adına önemli adımlar."

"İŞ SEYAHATLERİNDE BELLİ BİR DÖNEMDE AZALMA, KEYİF SEYAHATLERİ VE ETNİK TURİZMDE ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, koronavirüs salgını sonrası insanların iş, tatil, eğitim, sağlık ve tatil amaçlı seyahat alışkanlıklarında değişiklikler olacağını öngördüklerini söyleyerek, bu sıra dışı dönemin dijitalleşme anlamında bir aciliyet yarattığı değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojiyi kullanarak haberleşebilme, özellikle fiziksel bir gereklilik olmayan durumlarda iş seyahatlerinde belli bir dönemde azalma beklediklerini aktaran Nane, bunun aksine, keyif seyahatlerinde ve etnik turizmde bir artış olacağını öngördüklerini vurguladı. Nane, keyif seyahatleri ve etnik turizmde bekledikleri artışı şöyle açıkladı: "Çünkü tüketicilerin zorlu bir dönem sonrası sosyalleşme ve rahatlama ihtiyacı olacaktır. Eğitim ve sağlık için seyahatler de devam edecek ancak eski seviyeye gelmesi zaman alacak gibi görünüyor."

"MİSAFİRLERİMİZİN VE ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN HİJYEN ZİNCİRİ KURULMASI GEREKİYOR"

Yeni dönemde uçak seyahatlerinde uygulanacak bazı tedbirlerle ilgili de bilgiler veren Mehmet Nane, "Maske takılması, havalimanında belirli yerlerde ateş ölçümü yapılması gibi önlemler olacak. Kontuara geldiklerinde personelimiz siperlikli olacak. Uçuşlarda belirli bir süre sıcak yemek olmayacak ve sadece paketi açanın ilk kez dokunacağı sandviçler olacak. Bu ve benzeri önlemler hayatımıza dahil olacak." dedi.

Uçak içinde sosyal mesafe oluşturmak için orta koltukların boş bırakılmasının tartışıldığını fakat bunun pratikte bir işe yaramadığını söyleyen Nane, şöyle konuştu:

"Orta koltuğun boş bırakılması güzel bir fikir olarak görünse de pratikte bir işe yaramıyor. Dünya havacılığının yüzde 82’sinin bağlı olduğu Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA da aynı şeyi söylüyor. Sosyal mesafe 2 metre deniyor. Orta koltuk boş olsa da, tuvalete giderken sosyal mesafe diye bir şeyin kalması mümkün değil. Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için hijyen zinciri kurulması gerekiyor."

Kriz sonrası alınacak normalleşme kararlarının tüm dünyada paralellik arz etmesinin ise büyük önem taşıdığının altını çizen Nane, bunu sağlamak için uçuş gerçekleştirdikleri 43 ülkede de benzer standartların sağlanması yönünde uluslararası boyutta görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Uçakların en etkin havalandırmanın sağlandığı en hijyen ortamlar olduğunu söyleyen Genel Müdür Nane şunları aktardı:

"Uçaklarda HEPA tipi denilen yüksek verimliliğe sahip filtreler kullanılıyor. Bu filtreler uçaktaki tüm havayı ortalama her üç dakikada bir filtre ediyor. Aynı hava sirküle edilmiyor, yüzde 60 dışarıdan taze hava alınıyor. Bu hava da 1300 derecelik ısısı olan motordan geçip filtre ediliyor. Böylece virüs, bakteri ve benzeri her şeyi öldürüp havayı tekrar geri veriyor."