Pazaryeri modeliyle 5 kat büyüme hedefi

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Şirket bu hamleyle artık yalnızca anlaşmalı olduğu markaların satışını yapmayacak, farklı iş yerlerinin de teknoloji ürünleri sattığı bir online pazar yeri haline dönüşecek. Teknosa’nın pazaryeri modelini duyurduğu basın toplantısında konuşan Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur “Sektörümüzde bir ilki gerçekleştirerek, dönüşüm yolculuğumuzun önemli kilometre taşlarından biri olan pazaryeri iş modelimizi müşterilerimizle buluşturduk.

Pazaryeri ile e-ticaret hacmimizi 3 yıl içinde 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl öncü girişimlerle güçlü bir büyüme hikayesi oluşturmak amacıyla 169 milyon liralık yatırım planımız var. Yatırımlarımızda sürdürülebilirlik kriterlerini merkeze koymaya, ülkemiz ve paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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70 SATICI KATILDI

Pazaryeri modeline şubat ayında başladıklarını ve kısa süre içerisinde 70 satıcının teknosa.com üzerinden satışlarını yapmaya başladığını belirten Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, yıl sonuna kadar 200 satıcının katılmasını hedeflediklerini belirtti. 69 ilde 200’e yakın mağaza ve 2300 çalışanla hizmet verdiklerini söyleyen Sezgin, şöyle konuştu: “The Boston Consulting Group (BCG) ile birlikte çalışarak tasarladığımız ve hayata geçirdiğimiz pazaryeri modeli ile teknoloji ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir deneyim ve Teknosa güvencesiyle müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Ürün çeşitliliğimizi şimdiden 10 kat artırdık. Sene sonuna kadar teknosa.com’daki ürün sayımızı 20 katına çıkarmış olacağız. 3 yıl sonunda teknosa.com’da müşterilerimize sunduğumuz ürün çeşitliliğini en az 400 bine ulaştırmayı planlıyoruz.”