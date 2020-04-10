Pazarcılardan ihtiyaç sahiplerine özel jest
Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, koronavirüs salgını sürecinde, pazarcı esnafı olarak Türkiye genelinde kurulan pazar yerlerinin giriş-çıkış noktalarında, ihtiyaç sahipleri için paketli sebze ve meyvelerin olduğu özel sergiler açmaya başladıklarını bildirdi.
Salgın döneminde ihtiyacı olanlara imkanları doğrultusunda destek sağlamak istediklerini belirten Karaca, ilk uygulamayı Ankara’nın Polatlı ilçesinde kurulan pazarda başlattıklarını, Türkiye genelindeki oda ve teşkilatlara yazı göndererek, salgın bitinceye kadar ülkede kurulan tüm pazarların giriş-çıkış noktalarında sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istediklerini kaydetti.
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