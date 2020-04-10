Pazarcılardan ihtiyaç sahiplerine özel jest

Salgın döneminde ihtiyacı olanlara imkanları doğrultusunda destek sağlamak istediklerini belirten Karaca, ilk uygulamayı Ankara’nın Polatlı ilçesinde kurulan pazarda başlattıklarını, Türkiye genelindeki oda ve teşkilatlara yazı göndererek, salgın bitinceye kadar ülkede kurulan tüm pazarların giriş-çıkış noktalarında sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istediklerini kaydetti.