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Ekonomi
Haber Giriş: 09.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pazarcılar hale vatandaşlar pazarlara koştu

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Pazarcılar hale vatandaşlar pazarlara koştu

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda pazarlar dün saat 10.00-17.00 saatleri arasında açıldı.

Tam kapanma nedeniyle günlerdir tezgâh açamayan pazarcılar önceki gece Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali’ne akın etti. Halin girişi ve içinde yoğunluk oluştu. Polis ve güvenlik ekipleri, yoğunluğunu azaltmak için çeşitli noktalarda güvenlik önlemi aldı.

Pazarcılar hale vatandaşlar pazarlara koştu

Ayrıca, gece yarısı halde oluşan hareketlilik dron ile havadan görüntülendi. Halde yoğunluk olduğunu söyleyen hal esnafı Hasan Dalgalı, “Pazarların yeniden açılması dolayısıyla halimizde iki gündür yoğunluk var. Bazı mallarımızda fiyat artışı söz konusu.

Pazarcılar hale vatandaşlar pazarlara koştu
Şu an pazarcı esnafı en çok çilek, kayısı ve domates tercih ediyor. Çilekler şu anda 14 liradan domates ise 3 buçuk lira ile 5 lira arasında satılıyor. Diğer meyve-sebzelerde bir artış söz konusu değil” dedi.
Pazarcılar hale vatandaşlar pazarlara koştu

Pazarların dün yeniden açılmasının ardından vatandaşın pazarlara ilgisi yoğun oldu. Tezgahlar arasında sosyal mesafe kuralı getirilen pazarlarda polis ve zabıta ekipleri pazarlarda koronavirüs denetimi yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği pazar yerleri konulu genelgede, cumartesi günlerine denk gelen 8 Mayıs ve 15 Mayıs günlerinde pazar yerlerinin 10.00-17.00 saatleri arası faaliyet gösterebilecekleri belirtildi.
Pazarcılar hale vatandaşlar pazarlara koştu

3 METRE MESAFE

Beyoğlu’nda açılan dokuz noktadan biri de Çıksalın Semt Pazarı oldu. Yoğunluğun önlenmesi amacıyla tezgahlar birbirlerine çapraz olarak kuruldu. Pazarda zabıta ve polis ekipleriyle denetim yapan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli “Tezgahlar arasında 3 metre mesafe kuralı getirdik. Bu noktada vatandaşların tedbirlere uyacağına inanıyoruz” dedi. Mahalle sakinlerinden Nuray Topkan, taze sebze almak için geldiğini belirterek “Peynir ve zeytin satışı da yapılmalıdır” dedi. 67 yaşındaki Hüseyin Çavdar ise “Fiyatlar burada da yüksek. Normal pazar fiyatları yok” diye konuştu.

Pazarcılar hale vatandaşlar pazarlara koştu


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