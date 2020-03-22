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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
Haber Giriş: 22.03.2020 - 18:09,Son Güncelleme:/

Pazar önlemleri devreye giriyor

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Pazar önlemleri devreye giriyor
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Koronavirüse karşı önlemler artıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından pazarlarda sebze ve meyvelerin seçilerek alınmayacağı, tezgahlar arası mesafenin arttırılacağı açıklanmıştı.

Tedbirler 20 Mart’ta açıklandı, 21 Mart sabahı semt pazarına giderek önlemleri yerinde inceledik. Dün gittiğimiz pazarda önlemlerin uygulanmadığını, tüm ürünlerin seçilerek alındığını gördük. 2. günde ise kimi semt pazarlarında örnek adımlar atıldı.

Pazar önlemleri devreye giriyor
AFİŞ ASILDI

İstanbul Beylikdüzü semt pazarının girişine el dezenfektan aparatları yerleştirdi. Koronavirüse karşı uygulanması gereken 14 temel kural ve tedbirler afiş olarak asıldı. Pazar esnafı eldiven ve maskeyle çalışırken, ürünlerin seçilerek alınması da engellendi. Pazarcılar pazar tezgahlarına uyarı yazıları yerleştirdi, “Sağlığınız için seçme yok, lütfen kurallara uyalım” dedi.  Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da bugün pazarı ziyaret etti ve önlemleri yerinde inceledi.

Pazar önlemleri devreye giriyor

 

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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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