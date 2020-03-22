Pazar önlemleri devreye giriyor

Tedbirler 20 Mart’ta açıklandı, 21 Mart sabahı semt pazarına giderek önlemleri yerinde inceledik. Dün gittiğimiz pazarda önlemlerin uygulanmadığını, tüm ürünlerin seçilerek alındığını gördük. 2. günde ise kimi semt pazarlarında örnek adımlar atıldı. AFİŞ ASILDI

İstanbul Beylikdüzü semt pazarının girişine el dezenfektan aparatları yerleştirdi. Koronavirüse karşı uygulanması gereken 14 temel kural ve tedbirler afiş olarak asıldı. Pazar esnafı eldiven ve maskeyle çalışırken, ürünlerin seçilerek alınması da engellendi. Pazarcılar pazar tezgahlarına uyarı yazıları yerleştirdi, “Sağlığınız için seçme yok, lütfen kurallara uyalım” dedi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da bugün pazarı ziyaret etti ve önlemleri yerinde inceledi.