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Otomotiv pazarı ocak ayını bir önceki aya göre yüzde 12.8 azalarak 38 bin adetle kapatsa da, sektör temsilcileri yurtiçinde atılacak bir kaç adım ve yaz aylarıyla beraber gelmesi beklenen küresel iyileşmeyle birlikte 2022 yılından umutlu. Bu noktada, ocak ayının yeni motor ve şasi üretimlerinin yapıldığı bir ay olduğunun altını çizerek pazarın bu seviyelerde gerçekleşmesinin normal olduğunu belirten Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “38 bin adetlik pazar Türkiye’de beklentilerin biraz üzerinde bir pazardı açıkcası” dedi. Bu sene pazarın 700-750 bin adet bandında gerçekleşmesini beklediğini belirten Çağdaş’a göre, kurdaki stabilizasyon ve öngörülebilir faizlerle bu sene yurtiçinde 1 milyon adet satış mümkün.

‘SAKLI TALEP VAR’

Dacia’nın yeni 7 koltuklu aile otomobili Jogger’ın dünya lansmanı kapsamında Fransa’nın Nice şehrinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldiğimiz Çağdaş, pazarla ilgili değerlendirmesinde, kur, faiz ve ÖTV beklentileri nedeniyle tüketicinin bekleyen bir talebi olduğunu ifade ederek, “Şu anda saklı bir talep var. Her an ortaya çıkacak bir talep var. Evet, ÖTV matrahlarına ara dilimler getirildi ancak mevcut kur yapısıyla baremlerin bir miktar yukarı çekilmesi gerektiğini düşüncesindeyim. Kişisel olarak ÖTV baremleriyle ilgili bir güncelleme yapılmasını bekliyorum. Normal koşullar altında kurda 3 ay sonrasını tahmin edebiliyor, faizleri öngörebiliyor olsak pazar 1 milyon olmaya aday ama 700-750 bin adet olur diyoruz” diye konuştu.

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SPRING 2023’E KALABİLİR

Dacia’nın Türkiye hedefleri ve ekonomik fiyatı nedeniyle merakla beklenen yüzde 100 elektrikli Spring planlarıyla da ilgili bilgiler veren Berk Çağdaş, “Dacia Türk halkının çok sevdiği bir model. Kalabalık aile konseptindeki Jogger ile aile güçlenecek. Elektrikli Spring ve hibrit Jogger’la zincir tamamlanmış olacak. Bu yılki toplam satışlarda Renault’un payının yüzde 65, Dacia’nın payının ise yüzde 35 olmasını bekliyoruz. 2-3 yıl içerisinde hedefim bu payın yüzde 50-50 olması. Spring’le alakalı çalşmalarmız var. Şu anda tek elektrikli motorla (27.4 kWh/45 HP) satışa sunuluyor. Önümüzdeki yıl Renault Zoe standartlarında daha güçlü bir motor daha olacak. Dacia ile masadayız. Bir ihtimal Spring lansmanını önümüzdeki yılın başına bırakabiliriz” şeklinde konuştu. Çağdaş ayrıca, yeni Megane e-Tech’in ise yılın ikinci yarısında satışa sunulacağını belirtti.

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YENİ LOGOYLA EYLÜLDE GELECEK

Avrupa’da 15 bin Euro’dan satışa sunulan Jogger’ı Türkiye’ye eylül ayı veya daha sonrasında getireceklerini açıklayan Çağdaş, söyle konuştu: “Jogger, C-MPV segmentinde Dacia’nın yeni aile otomobili olarak öne çıkıyor. 5 ve 7 kişilik olarak seyahat imkanı sunuyor. Tasarımı ve yapısı itibariyle hem SUV ve hem Station Wagon özelliklerine sahip. Koltukları rahatlıkla çıkarılabiliyor ve ticari araç olarak da kullanabiliyor. Yani çok yönlü bir otomobil. Ülkemize 6 ileri manuel şanzımanla birlikte sunulan benzinli (TCe 110 bg) ve benzin-LPG’li (Eco-G 100 bg) versiyonlarını getireceğiz. 2023’te hibrit versiyonla birlikte otomotiv vites seçeneği de sunulacak. Türkiye’ye geç getirmemizdeki temel sebep yeni logoyla satışa sunmak istememiz. Ayrıca, yaz aylarıyla birlikte hammadde ve çip sorunlarının azalacağı, yurtiçinde kur stabilizasyonunun artmasını ve dış ticaret dengesinin oturmasını bekliyorum. Kişisel olarak da ÖTV matrahlarında düzenleme bekliyorum. Kısacası az bir araçla çıkmaktansa elimiz daha kuvvetli bir şekilde Jogger’ı pazara sunmak istedik.”

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‘DOĞU’YLA DAHA ETKİN İLERİYORUZ’

Renault’un Türkiye’de kurduğu Renault Group Otomotiv A.Ş.’nin (RGO) CEO’su olan ve Oyak Renault’un da Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Hakan Doğu’nun Türk piyasası açısından önemli bir avantaj olduğunu da söyleyen Berk Çağdaş, “Yönetim kurulu olarak bu noktada daha hızlı, etkin, güçlü ve verimli bir şekilde ilerliyoruz. Ürün geliştirme çok önemli. Satış yapılan pazarlarda müşterinin niteliğine göre ürün geliştirme yapılır. Örneğin, bir ticari aracının kapısının açılma şekli... Bunu siz söylersiniz, fabrika değerlendirir. Bu konuda yani ürün geliştirmede gayretimizi arttırdık. Üretime, farklı motor-şansımzan seçeneneklerin geliştirilmesi konusunda ileride daha çok katkıda bulunacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.