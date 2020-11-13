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Ekonomi
Haber Giriş: 13.11.2020 - 09:39 | Son Güncelleme:

PayPal'den Bitcoin'e destek

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PayPal'den Bitcoin'e destek
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Uluslararası ödeme kuruluşu PayPal ABD'de kripto para işlemleriyle ilgili bekleme listesi uygulamasının sonlandırdığını açıkladı. Böylelikle ABD'de Paypal üzerinden doğrudan kripto para alım-satımı yapılacak.

Uluslararası ödeme şirketi Paypal'den kripto para piyasası için kritik önemde bir duyuru geldi.

Şirket ABD'de kripto para işlemleri üzerindeki bekleme listesi uygulamasının sona erdiğini açıkladı. Böylelikle ABD'deki kullanıcılar kendi PayPal hesapları içinde doğrudan kripto para alım satımı yapabilecek. Şirket önümüzdeki günlerde yeni özellikle ilgili kullanıcılara email ve web bildirimleri yoluyla bilgi verileceğini de belirtti.

Şirket ayrıca gelen talep üzerine haftalık kripto para işlem limitini 10 bin dolardan 20 bin dolara çıkardığını duyurdu.

Şirketten gelen duyurunun etkisiyle kripto para piyasasında yukarı yönlü bir hareket görüldü. Bitcoin 16 bin doların üzerine çıkarak Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

PayPal Ekim ayında kripto para piyasasına adım atmayı planladığını duyurmuştu. PayPal'in bu açıklamasının ardından da kripto paralar destek bulmuştu.

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