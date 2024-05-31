‘Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği istiyoruz’

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İBB bünyesindeki UKOME’nin bu ayki toplantısı, Bakırköy’deki 1453 Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Sadece İstanbul’da yaklaşık 153 bini aşkın kayıtlı sürücü ve 4 milyon yolcusu bulunan Martı sürücüleri, dün sabah saatlerinden itibaren toplantının yapıldığı sosyal tesislerin önünde toplandı. Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem ve yüzlerce Martı sürücüsü, UKOME toplantısına katılan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’yu da toplantı çıkışında protesto etti.

‘İSTANBUL’UN İHTİYACI VAR’

Öktem, gazetecilere yaptığı açıklamada, özetle şunları söyledi: “İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, ‘UKOME’nin paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkarma yetkisi yok’ diyor. UKOME Yönetmeliği’nin 17’inci maddesi K bendine göre belediye başkanı isterse ilçe başkanlarını oy vermeye davet edip çoğunluğu sağlayabiliyor. Sayın Ekrem İmamoğlu inisiyatif alırsa paylaşımlı yolculuk yönetmeliğini UKOME veya İBB Meclisi tarafından çıkarabilir. İstanbul’un paylaşımlı yolculuğa ihtiyacı var.”