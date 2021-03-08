‘Patronlar liginde kadın kotası olsun’

Kadın kotasının, yönetim kurullarında en az 4 üyesi olan şirketler için geçerli olması önerilen teklifin gerekçesinde şöyle denildi:“Borsa İstanbul’a kote şirketlerin yönetim kurullarında bağımsız üyeler arasındaki kadın üye oranı 2012’de sırasıyla yüzde 7.7 ve yüzde 11.5 iken, bu oranlar 2020 itibariyle sırasıyla yüzde 18.5 ve yüzde 16.97 olarak gerçekleşmiştir. Sayısal olarak bakıldığında ise toplam 2 bin 698 yönetim kurulu üyesinin 458’i kadındır. 2020 yılında bir önceki yıla göre ilerleme sadece yüzde 1.1 oranında gerçekleşmiştir.

SPK DA AYNISINI ÖNERDİ

SPK’nın 2014’te yayımlandığı kurumsal yönetim tebliği ile halka açık şirketlerin yönetim kurulunda en az yüzde 25 kadın üye olması yönünde tavsiyede bulunuldu. Tavsiye niteliğinde bir kural olduğu için de şirketler aradan geçen 7 yılda kayda değer bir adım atmadılar. 2020 itibariyle SPK’nın önerdiği minumum kadın üye oranı olan yüzde 25’i yakalayan 116 şirket tüm şirketlerin yüzde 29’unu oluşturmuştur. En az 3 kadın yönetim kurulu üyesi olan 41 şirket, tüm şirketlerin sadece yüzde 10.3’üne denk gelmiştir. Tüm Borsa İstanbul şirketlerinin sadece 37’sinin yönetim kurulu başkanı ve sadece 14’ünün CEO’su kadındır. Türkiye’de tüm çabalara rağmen kota olmadan artış çok yavaş ilerlemiştir. Kota uygulaması ülkemiz için de somut bir çözüm yolu olacaktır.”