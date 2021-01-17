Patron kaçtı, işçiler mağdur

Türkiye’den Arnavutluk’a inşaatlarda çalışmak için giden 100 işçinin mağduriyeti bir süredir gündemde. Arnavutluk’ta 2019’daki depremin ardından Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla inşasına başlanan deprem konutlarıyla ilgili taşeronluk hizmeti veren YNS Gayrimenkul yaklaşık 100 işçiyi Arnavutluk’a götürdü. İddialara göre işçilerin maaşını ödemeyen şirket sahibi Yunus Filiz ülkeden kaçtı. Maaşlarını alamayan çalışanların bir kısmı Türkiye’ye dönerken bir kısmı ‘Hakkımızı almadan buradan ayrılmayız’ diyor. Konuyla ilgili ilk kez konuşan suçlamaların odağındaki firma sahibi ise “İşçiler tehdit etti, can güvenliğim olmadığı için kaçtım. Hakedişleri alınca işçilere ödeme yaparım” açıklamasını yaptı.





‘BİZİ OYALADILAR’

Hala Arnavutluk’ta bulunan Türk işçilere telefonla ulaştık. Şiyak şehrinde deprem konutlarında görev aldıklarını belirten işçi Rasim Arslantürk yaşadıklarını mağduriyeti şöyle anlattı: “Buraya şantiyede çalışmak için yaklaşık 100 işçi geldik. Ben YNS firması ile 1500 dolar aylık üzerine anlaştım. Parça parça 300-400 dolar ödense de tam maaş hiç verilmedi. Arkadaşlarım da aynı durumda. Firma sahibi bizi hep oyaladı. En son 8 Ocak’ta patron, babası ve amcaları ‘Cuma namazına gidiyoruz, dönüşte maaşlar ödenecek’ dedi ve onu son kez o gün gördük. Bizi ortada bırakıp kaçtı.”

50 EURO TEKLİF

İnşaatın ana yüklenicisi olan Arnavutluk firması Pepa’nın isteyen işçilere uçak bileti alıp 50 Euro ödeme yaparak Türkiye’ye yolladığını belirten Arslantürk, “ Bir kısım işçi beklemedi gitti. Şuan 36 kişi kaldık. Onların da bir kısmı zor şartlara dayanamıyor, dönmeyi planlıyor. Büyükelçilik Türkiye tarafından yapılacak hastanede çalışmamızı teklif etti, onu da isteyenler olacaktır. Bir Türk işadamı bize gıda yardımı yaptı onla günü geçiriyoruz. Biz buraya çocuklarımızın, ailemizin ekmek parası için geldik. Şimdi nasıl onlara elimiz boş döneriz. Hakkımız olanı almadan dönmek istemiyoruz” şeklinde konuştu.



ELEKTRİK SU YOK GIDA YETERSİZ

İşçilerden Birol Aydın, yüklenici firmanın elektrik ve suyu kestiğini zor şartlarda olduklarını söyledi. Yardım olarak gelen makarna ve mercimekle yarı aç yarı tok olduklarını belirten Aydın, “Bize 50 Euro al git diyorlar ama nasıl gidelim. Çocuklarımızın yüzüne nasıl bakalım. Namusumuzla ekmek paramızı kazanmaya geldik perişan olduk” dedi. Türkiye’de işsiz olduğu için Arnavutluk’a gittiğini söyleyen Erhan Saban, “Hakkımızı almadan buradan çıkmayız” şeklinde konuştu. Türkiye’deki ailelerinin de kendileri gibi mağdur olduğunu belirten işçi Mustafa Karakaya, “Para biriktirmek için geldik cebimizdekinde de olduk. Şuan ekmek alacak paramız yok” dedi.

‘TEHDİT EDİLDİĞİM İÇİN KAÇTIM’

Hakkındaki iddialarla ilgili Hürriyet’e konuşan YNS Gayrimenkul patronu Yunus Filiz suçlamaları kabul etmedi, kendisinin mağdur olduğunu öne sürdü. 4 ay çalışan işçilerin 2 aylık maaşını ödediğin, 2 aylık alacakları olduğunu belirten Filiz, “Biz 4-5 yıl sürecek iyi bir iş için Arnavutluk’a gittik. Ama hem saha şartları hem de işçilerim yüzünden iş yapamaz hale geldik. Ana yüklenici olan Arnavutluk firmasıyla sözleşmeyi dondurmak zorunda kaldık. Şimdi görüşme halindeyiz. Hakedişi alınca işçilerin kalan maaşını da veririm. Türkiye’ye dönmeyip orada kalan işçiler kötü niyetli, beni ve şirketi karalama çalışması yapıyorlar. İşçilerden tehdit aldım ve can güvenliğim olmadığı için kaçtım. Kaçmak zorunda kaldım. Ailemi rehin almalarından korktum. Babam, 2 amcam ve eniştemle oradaydım, şimdi Türkiye’deyiz” dedi. İşçileri çalışmamakla da suçlayan Filiz, “1 gün çalıştılar 3 gün yattılar. ‘Çalışırsak kazanırız’ dedim beni dinlemediler. Açıkçası yurtdışı işlerindeki tecrübesizliğimin de kurbanı oldum” ifadelerini kullandı. İşçiler ise 2 maaş ödendiği ve patronlarını tehdit ettikleri iddialarını kabul etmedi.