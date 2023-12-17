×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Patlıcanların kilosu 5 lirayken sökmedi, şimdi 17 liradan satıyor! "Tel altlarına dikmiştik, kimse tahmin etmezdi"

Güncelleme Tarihi:

#Patlıcan#Amasya#Çiftçi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 09:23

Amasya’da bir çiftçi domates serasında direklerin altındaki boş alanlara dikip yaz boyunca sattığı patlıcanları havalar soğumayınca sökmeyerek yetiştirmeyi sürdürdü. Yazın kilosunu 5 liradan pazarladığı patlıcanları bu kış günlerinde 3 katından daha fazla fiyata 17 liradan satarak kazancını artırdı.

Haberin Devamı

Aksalur köyüne bağlı Çay mahallesindeki 9 dekarlık serasında yaz boyunca ailesiyle birlikte domates yetiştiren Mehmet Çilli, direklerin altında boş kalan alanlara da patlıcan dikti. Domates ve patlıcanları yaz boyunca yetiştirip sattı. Yaz sonunda ömrünü tamamlayan domates bitkilerini söken deneyimli çiftçi kilosunu 5 liradan sattığı patlıcanları hava şatlarının da etkisiyle ürün vermeyi sürdürdüğünü görünce sökmedi.

Son iki aydır yüzünü güldüren patlıcanlar bugünlerde dalında kilosu 17 liradan pazarlanarak yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Patlıcan pazar tezgahında kilosu 35 liradan satışa sunuluyor.

Patlıcanların kilosu 5 lirayken sökmedi, şimdi 17 liradan satıyor Tel altlarına dikmiştik, kimse tahmin etmezdi

Haberin Devamı

“9 AYDIR PATLICAN TOPLUYORUZ”

Yılbaşına kadar sökmeyi düşünmediği patlıcanlarının fiyatının daha da artacağını tahmin eden 76 yaşındaki Mehmet Çilli, “Tel altlarına patlıcan dikmiştik. Burada 9 aydır patlıcan topluyoruz. Kimse tahmin etmezdi. Havanın çok soğuk olmaması etkili oldu. Allah bereket versin. İyi para kazandık” dedi.

Patlıcanların kilosu 5 lirayken sökmedi, şimdi 17 liradan satıyor Tel altlarına dikmiştik, kimse tahmin etmezdi

“BU LEZZETİ ANTALYA’DA BULAMAZSIN”

Patlıcanlarının lezzeti için iddialı sözler sarf eden evli ve 2 çocuk, 3 torun sahibi Çilli, “Bu lezzeti Antalya’da bulamazsın. Biz burada doğal yetiştiriyoruz. Ayrıca serada patlıcan çok nazik ve kaliteli olur” diye konuştu.

Gözden KaçmasınÜnlü Sansaryan Han 5 yıldızlı otel oldu: Tabutluktan lüks süitlereÜnlü Sansaryan Han 5 yıldızlı otel oldu: Tabutluktan lüks süitlereHaberi görüntüle

Patlıcanların kilosu 5 lirayken sökmedi, şimdi 17 liradan satıyor Tel altlarına dikmiştik, kimse tahmin etmezdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Patlıcan#Amasya#Çiftçi

BAKMADAN GEÇME!