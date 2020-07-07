Patlayan havai fişek fabrikasında devreye sigorta girecek

Fabrika, Türkiye’nin en büyük havai fişek fabrikalarından biri ve sicili de kabarık. 11 yıl içerisinde 6 olay yaşanmış. Böyle büyük bir patlamanın yaşandığı, böyle büyük bir fabrika sigortalı mıydı, hayatını kaybedenler ve yararlananlar sigortadan yararlanabilecek mi; diye merak edip, biraz araştırdım. İlginç sonuçlara ulaştım.

Kimse bilmez ama bu tür yanıcı, patlayıcı maddeler ile uğraşan küçük, büyük istisnasız tüm işyerlerinin tehlikeli maddeler sigortası adı altında sorumluluk sigortasını yaptırması zorunlu. Araçlardaki trafik sigortası gibi düşünün. Zorunlu olmasının nedeni ise; bu gibi patlamalar sonucu başta çalışanlar olmak üzere üçüncü kişilerin uğrayacakları hem maddi hem de ölüm ve sakatlık gibi bedeni zararların sigorta sistemi aracılığı ile karşılanması. Onun için de daha ruhsat aşamasında sigorta yaptırılmak zorunda. Yoksa ruhsat verilmiyor.

ÖLENLER İÇİN 360 BİN LİRA TAZMİNAT

Ancak büyük sanayi tesislerinin dışında binlerce işletme bu sigortayı yaptırmıyor. Ruhsat aşamasında zorunluluktan dolayı yaptırsa bile ya hemen poliçeyi iptal ettiriyor ya da yenilemiyor. İstanbul Davutpaşa’daki ve sonrasında Denizli, İstanbul Zeytinburnu’ndaki patlamaları hatırlayın; çokça kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı ve hiçbirinde de sigorta yoktu.

Neyse ki, geçen hafta patlamanın yaşandığı Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası, bu sigortayı yaptırmış. Bu da şu anlama geliyor, şimdi devreye sigorta şirketi girecek ve patlamada vefat edenlerin ailelerine kişi başına 360 bin lira (en yüksek teminat tutarı) ödeyecek. Yine patlamada yararlananların tedavi giderlerini sigorta karşılayacak ki, kişi başına 360 bin liraya kadar sağlık gideri ödeniyor. Sigortacılar ile konuştum, patlamada ölenlerin yakınlarına ödenecek tazminatlar, yararlananlar için ödenecek tedavi giderleri ve maddi zarar toplamının 5 milyon lirayı geçeceğini söylüyorlar.

FABRİKA SİGORTALI DEĞİL

Aynı zamanda patlamadan dolayı zarar gören civardaki işyerleri, konutlar, araçların maddi zararı da sigortadan karşılanacak ki, tehlikeli maddeler sorumluluk sigortasında maddi teminat limiti 2 milyon 160 bin lira. Peki, zorunlu olan bu sigorta olmasaydı ne olacak? Yıllarca davalar sürecekti ve tüm tazminatları şirket sahibi cebinden ödeyecekti.

Peki, patlamada büyük zarar gören, neredeyse kullanılamayan hale gelen fabrikanın durumu ne olacak? İşte burası ilginç. Tesisin sigortası yok. Öğrendiğime göre, sigorta yaptırmak için birçok sigorta şirketinin kapısı çalınmış ama geçmişte vukuat çok olduğu için kimse sigortalamaya yanaşmamış. Sigortacılarla konuştum, ‘bu kadar riskli bir yeri sigortalamak mümkün değil’ yorumunu yaptılar.