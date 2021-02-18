Patates ve soğanda pazarlama şart

Geçen haftalarda hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiğine dikkati çeken Bayraktar, bu durumun kuru soğan ve patatesin depo ömrünü azaltarak fire oranlarını artırdığını bildirdi. Bayraktar, üreticinin zor durumda olduğunu belirterek, “Üreticilerimizin bekleyecek gücü de zamanı da kalmamıştır. Artan fireler de üreticinin cebinden çıkmaktadır.

Önümüzdeki günlerde artacak hava sıcaklıklarıyla birlikte soğan ve patateste yeni mahsul ürünün hasat tarihlerinin öne gelebileceği de dikkate alındığında, eldeki patates ve soğanın acilen pazarlanması gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu. Ürünlerin ihracat imkanlarının artırılmasının da pazarlama sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: “Üreticimiz patates ve soğan üretiminden kaçarsa seneye bu ürünleri çok pahalı tüketiriz. Son dönemde artan gübre fiyatlarının kura bağlı olarak düşmesini bekliyoruz.

Yüksek gübre fiyatları, çiftçilerimizin gübre tüketimini azaltacak, bu durum üretimi olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle acilen gübre fiyatları düşürülmelidir.” Bayraktar, Üreticinin pazarlama sorununun çözülmesi için belediyelerin ürün alımına başlamasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı.