Passiflora yetiştirmek için Türkiye’ye döndü

Bölgede tropikal meyve üretimi yapan Mustafa Ezici ile Alanya’nın İmamlı Mahallesi’nde geçen yıl 3 dekarı örtü altı, toplam 15 dekar passiflora bahçesi kuran Bilkoç, bu yıl ilk ürünlerinin hasadını yaptı. İlk ürünler bahçede kalitesine göre 40 ila 75 lira arasında toptan alıcı buldu. Muzaffer Bilkoç, “8 ay önce kurduğumuz passiflora bahçemizden ilk hasadımızı yapıyoruz. Verimli bir sezon olacak. Bahçemizi ileri dönük genişletip yaygınlaştırmak istiyoruz.

Ülkeye bir değer kazandırmak istiyoruz. Yurtdışına pazarlayacağız. Büyük bir market zinciriyle anlaşma yaptık, sofralarda yerini bulacak” dedi. Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için fidan ve pazarlama desteği sağlayan Mustafa Ezici, “Geçen yıl ekimini yaptığımız passiflora fidelerinden ilk hasadı yapıyoruz. Meyvelerimiz kaliteli. Tanesi 80 gram ile 120 gram arasında ağırlığı var. Büyük bir market zinciriyle anlaşma yaptık ürünlerimizi sevk ediyoruz. Marketlerde ürünün irisi 100 liradan satılıyor.

İhracat da yapacağız başta Almanya ve başka ülkelere. Çok ciddi bir üretim planımız var. Meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Mesela beyne serotonin yayıyor, uykuyu düzenliyor. Çok güzel aromaya sahip ve tadı güzel. Çok faydalı bir meyve” diye konuştu.

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