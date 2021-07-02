Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan: 2.7 milyar lira hasılatı aşarız

Ankara’da ‘Next Level’ markalı gayrimenkul projeleri ile bilinen Pasifik İnşaat İstanbul’daki ilk projesine başlıyor. Şirket, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO), mart ayında İstanbul Beşiktaş Ortaköy arsası için gelir paylaşımı modeliyle gerçekleştirdiği ihaleyi kazanmıştı. Konumu ile dikkat çeken bu arsada inşaat çalışmalarına yıl sonunda başlayacaklarını belirten Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “İstanbul’da yatırımı uzun süredir planlıyorduk ama özel bir lokasyon bekliyorduk. İstanbul’un en iyi lokasyonunu bulduk. İhaleye katılım yoğundu, iyi hazırlandık ve aldık” dedi.



2 KATINA ÇIKABİLİRİZ

Eski Levent Jandarma Lojmanları’nın bulunduğu arsada geliştirilecek proje için 2 milyar 650 milyon lira hasılat taahhüt ettiklerini hatırlatan Erdoğan, “Lokasyona ve talebe bakarsak bu rakamın çok üzerine çıkacağımıza eminim. Hatta iki katına çıkabiliriz. Ankara’daki Next Level projemizde belirtilen hasılatın yüzde 50 üzerinde tamamlamıştık. Merkez Ankara projemizde ise 4.2 milyar lira hasılatı 5 milyar liraya kadar taşıdık” diye konuştu. Pasifik İnşaat, şirket payı olarak da Emlak Konut GYO’ya yüzde 45’e denk gelen 1 milyar 192 milyon 500 bin lira taahhüt etmişti. Toplam gelir artınca bu rakam da yükselecek.



YÜZDE 85’İ KONUT

Projenin arsa büyüklüğünün 19 bin 872 metrekare olduğunu, inşaat alanının ise yaklaşık 80 bin metrekare olmasını planladıklarını belirten Erdoğan, “Projemizin yüzde 85’i konut, yüzde 15’i müstakil ofis ve ticari birimlerden oluşacak. Maksimum da 15 katlı inşa edilecek. Pandemi sonrasında gelen taleplere uygun olarak hem konutlarımız hem de ofislerimiz teraslı ve balkonlu olacak. Tavan yüksekliklerimiz de 4 metreyi geçecek” dedi. Tabanlıoğlu Mimarlık ile çalışacaklarını ve proje geliştirme çalışmalarına başladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

ÖN TALEP GELİYOR

“Her detayı ince ince işliyoruz. İstanbul’a yakışan bir proje olacak. Lüks segmente hitap eden Next Level İstanbul projemizde satışlara yıl sonunda ya da 2022 yılının başında başlarız. Fiyatlar İstanbul’un en lüks projelerine yakın düzeyde olacak ama henüz net rakam oluşmadı. Buna rağmen ön talep için arıyorlar. İsim yazdırıp sıraya girenler var. Yabancılarda da ultra zengin bir kesimin projemize şimdiden ilgisi söz konusu. Rusya, Kazakistan, Azerbaycan gibi ülkelerden talep geliyor” diye konuştu.

3.45 MİLYAR LİRA BÜYÜKLÜK

Şirketin aktif büyüklüğü hakkında bilgi veren Fatih Erdoğan, “İnşaat grubumuzun aktif büyüklüğü 2019 yılında 2.55 milyar lira seviyesindeydi. 2020’de bilanço büyüklüğümüz yüzde 35 büyüme ile 3.45 milyar liraya ulaştı. 2019’da 300 milyon lira olan finansal borcumuz da 2020 sonunda 400 milyon lira oldu. 2020 yılını pandemiye rağmen 125 milyon lira net kar ile kapattık” dedi. Ankara’da Merkez Ankara ve Next Level Çayyolu projelerine talepten de memnun olduklarını ifade eden Erdoğan, bu projelerde 2020 yılında 2.1 milyar liralık satış yaptıklarını dile getirdi.

DÜNYAYA AÇILACAK

Ortaköy arsasında hayata geçecek projenin ilk adım olduğunu belirten Fatih Erdoğan, İstanbul’da yeni projelere sıcak baktıklarını ve görüşmelere başladıklarını söyledi. Hedeflerinin ise dünyaya açılmak olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye dışında da proje geliştirmeyi planlıyoruz ve bununla ilgili ön çalışmalara başladık. Öncelikli ilgilendiğimiz yer ise Avrupa” şeklinde konuştu.

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