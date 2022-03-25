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Pasaportu promosyon gibi sunan emlakçılara engelleme geliyor

#Pasaport#Promosyon#Emlakçı
Pasaportu promosyon gibi sunan emlakçılara engelleme geliyor

Yabancı yatırımcıya belirli şartlarda vatandaşlığa başvuru hakkı tanıyan uygulamayı ‘pasaport promosyonu’ gibi sunan emlak pazarlamacılarına engelleme geliyor.

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Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Tüketicinin Korunması Yasası’ndaki yeni değişikliklerin öncelikle bu tür reklamlara karşı uygulanacağını açıkladı. İnternet ortamında farklı dillerde yapılan satış duyurularında, “250 bin dolara daire alana TC pasaportu hediye. Bu ev bir TC pasaportuyla geliyor” gibi reklamlar tartışmaya neden oluyor. Yeni yasaya göre internet üzerinden yapılan tüketicileri aldatıcı ve mevzuata aykırı reklamlara karşı Reklam Kurulu erişimin engellenmesi kararı verebilecek. Teknik zorlukla erişim engellenmesi yapılamadığı veya engellenme yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda internet sitesinin yayını tümden durdurulacak.

TARAMA YOLUYLA TAKİP

Komisyon Başkanı Altunyaldız, “Vatandaşlığının 250 bin TL’ye satıldığına ilişkin reklamla ilgili 104 bin TL idari para cezası uygulanmış, iki reklamla ilgili de tedbiren durdurma cezası uygulamak üzere işlem başlatılmıştır. Şu an bakanlığımız, dijital reklamlarla ilgili bu tür re’sen (doğrudan) takip için tarama yoluyla takibe yönelik sistem kuruyor. Ayrıca resen reklam ortadan kaldırma yetkisini bakanlığa tanımış olacağız ve bu tür reklamları temelinden kesmiş olacağız” dedi.

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#Pasaport#Promosyon#Emlakçı

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