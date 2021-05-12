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Ekonomi
Haber Giriş: 12.05.2021 - 15:42 | Son Güncelleme:

Parke taşı temini ve döşenmesi işi yaptırılacak

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Parke taşı temini ve döşenmesi işi yaptırılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı parke taşı temini ve döşenmesi işi yaptıracak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

 

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