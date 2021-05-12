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Parke taşı temini ve döşenmesi işi yaptırılacak
Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı parke taşı temini ve döşenmesi işi yaptıracak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
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